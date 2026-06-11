¡Comienza la fiesta más grande del deporte rey! Hoy en el Estadio Azteca –denominado Estadio Ciudad de México para este certamen– albergará el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre México vs. Sudáfrica, reeditando aquel encuentro que se dio en el 2010 en el Soccer City de Johannesburgo. El conjunto local, dirigido por Javier Aguirre, saldrá con su mejor equipo para sumar sus primeros tres puntos en el torneo; mientras que el conjunto africano, comando por Hugo Bross, intentará dar la sorpresa en esta primera jornada de la fase de grupos. Todo esta listo para el pitazo inicial, por lo que en esta galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos combinados. ¿El ‘Tri’ hará pesar su localía y sellará el triunfo con el aliento de su gente? Pronto lo averiguaremos.
México y Sudáfrica se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
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