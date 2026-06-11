México y Sudáfrica se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
México y Sudáfrica se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
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México y Sudáfrica se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

  • México y Sudáfrica se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
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    México y Sudáfrica se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

  • Tala Rangel. (Foto: Getty Images)
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    Tala Rangel. (Foto: Getty Images)

  • Jorge Sánchez. (Foto: Getty Images)
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    Jorge Sánchez. (Foto: Getty Images)

  • César Montes. (Foto: Getty Images)
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    César Montes. (Foto: Getty Images)

  • Johan Vásquez. (Foto: Getty Images)
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    Johan Vásquez. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Gallardo. (Foto: Getty Images)
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    Jesús Gallardo. (Foto: Getty Images)

  • Erik Lira. (Foto: Getty Images)
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    Erik Lira. (Foto: Getty Images)

  • Álvaro Fidalgo. (Foto: Getty Images)
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    Álvaro Fidalgo. (Foto: Getty Images)

  • Brian Gutiérrez. (Foto: Getty Images)
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    Brian Gutiérrez. (Foto: Getty Images)

  • Orbelín Pineda. (Foto: Getty Images)
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    Orbelín Pineda. (Foto: Getty Images)

  • Raúl Giménez. (Foto: Getty Images)
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    Raúl Giménez. (Foto: Getty Images)

  • Julián Quiñones. (Foto: Getty Images)
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    Julián Quiñones. (Foto: Getty Images)

  • Ricardo Goss. (Foto: Getty Images)
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    Ricardo Goss. (Foto: Getty Images)

  • Samukele Kabini. (Foto: Getty Images)
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    Samukele Kabini. (Foto: Getty Images)

  • Olwethu Makhanya. (Foto: Getty Images)
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    Olwethu Makhanya. (Foto: Getty Images)

  • Nkosinathi Sibisi. (Foto: Getty Images)
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    Nkosinathi Sibisi. (Foto: Getty Images)

  • Thabang Matuludi. (Foto: Getty Images)
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    Thabang Matuludi. (Foto: Getty Images)

  • Thalente Mbatha. (Foto: Getty Images)
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    Thalente Mbatha. (Foto: Getty Images)

  • Sphephelo Sithole. (Foto: Getty Images)
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    Sphephelo Sithole. (Foto: Getty Images)

  • Tshepang Moremi. (Foto: Getty Images)
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    Tshepang Moremi. (Foto: Getty Images)

  • Themba Zwane. (Foto: Getty Images)
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    Themba Zwane. (Foto: Getty Images)

  • Kamogelo Sebelebele. (Foto: Getty Images)
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    Kamogelo Sebelebele. (Foto: Getty Images)

  • Lyle Foster. (Foto: Getty Images)
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    Lyle Foster. (Foto: Getty Images)

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¡Comienza la fiesta más grande del deporte rey! Hoy en el Estadio Azteca –denominado Estadio Ciudad de México para este certamen– albergará el partido inaugural de la entre vs. , reeditando aquel encuentro que se dio en el 2010 en el Soccer City de Johannesburgo. El conjunto local, dirigido por Javier Aguirre, saldrá con su mejor equipo para sumar sus primeros tres puntos en el torneo; mientras que el conjunto africano, comando por Hugo Bross, intentará dar la sorpresa en esta primera jornada de la fase de grupos. Todo esta listo para el pitazo inicial, por lo que en esta galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos combinados. ¿El ‘Tri’ hará pesar su localía y sellará el triunfo con el aliento de su gente? Pronto lo averiguaremos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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