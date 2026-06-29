Por los 16avos de final del Mundial 2026, Brasil vs. Japón se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Estadio Houston, este lunes 29 de junio desde las 12:00 p.m. (hora de Perú), con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. ¿Cómo ver la transmisión EN DIRECTO? En Perú, el encuentro será transmitido por América TV (Canal 4) y América TVGO. Además, en toda Sudamérica podrá verse a través de DSports (DIRECTV y DGO), mientras que ESPN lo emitirá mediante Disney Plus Premium. En Brasil también estará disponible por TV Globo, sportv y CazéTV. Depor no recomienda buscarlo por Fútbol Libre TV. Sigue en nuestra web el minuto a minuto, goles y mejores jugadas del compromiso.

Brasil vs. Japón se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: CBF)

¿Cómo ver América TV (Canal 4) EN VIVO para seguir Brasil vs. Japón?

Brasil afronta un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida ante Japón por los 16avos de final. Los aficionados en Perú podrán seguir este atractivo compromiso a través de América TV (Canal 4), que ofrecerá la transmisión en señal abierta, además de diversas alternativas para verlo por internet y dispositivos móviles.

¿Cómo ver Brasil vs. Japón por América TV en señal abierta?

La forma más sencilla de seguir el encuentro es mediante América TV (Canal 4) en señal abierta. Los aficionados podrán sintonizar el canal desde cualquier televisor con acceso a televisión digital terrestre o señal de aire.

¿Cómo ver América TV por cable para seguir Brasil vs. Japón?

América TV también forma parte de la programación de las principales operadoras de televisión por cable del Perú, permitiendo disfrutar del encuentro con excelente calidad de imagen.

¿Cómo ver América TVGO para Brasil vs. Japón?

Los usuarios podrán acceder a América TVGO, la plataforma oficial del canal, para seguir la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV con conexión a internet.

¿Cómo ver América TV por internet?

Otra alternativa es ingresar al sitio web oficial de América TVGO, donde estará disponible la señal en vivo para seguir todas las incidencias del compromiso.

¿Cómo ver América TV desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán descargar la aplicación oficial de América TVGO para disfrutar del partido desde cualquier lugar.

¿Cómo ver América TV en Smart TV?

Los Smart TV compatibles permiten acceder a América TVGO mediante su aplicación o navegador web, brindando una experiencia similar a la televisión tradicional.

¿Cómo ver América TV desde una PC o laptop?

Quienes prefieran seguir el encuentro desde una computadora podrán ingresar al portal oficial de América TVGO para acceder a la transmisión en vivo.

¿Por qué ver Brasil vs. Japón por América TV?

América TV (Canal 4) ofrecerá una amplia cobertura del compromiso entre Brasil y Japón, con la previa, relatos, comentarios, análisis y el resumen posterior de uno de los partidos más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026.