América TV (Canal 4) llevará a las pantallas el duelo entre Colombia vs. Ghana EN VIVO y EN DIRECTO, válido por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro también podrá verse en Colombia por Caracol Televisión y Canal RCN, además de DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium) para distintos países de Sudamérica. El compromiso comenzará a las 8:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Colombia vs. Ghana se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)

¿Cómo ver América TV (Canal 4) EN VIVO para seguir Colombia vs. Ghana?

Los aficionados peruanos podrán seguir el encuentro entre Colombia y Ghana de manera gratuita a través de América TV (Canal 4), una de las señales habilitadas para la cobertura del Mundial 2026 en Perú.

¿Cómo ver Colombia vs. Ghana por América TV (Canal 4) en señal abierta?

La forma más sencilla de seguir el partido es mediante América TV (Canal 4) en señal abierta. Los aficionados podrán sintonizar el canal desde cualquier televisor con acceso a la televisión digital terrestre o a la señal de aire disponible en su ciudad.

¿Cómo ver América TV por cable para seguir Colombia vs. Ghana?

América TV también está disponible en las principales operadoras de televisión por cable y satélite del Perú, permitiendo disfrutar del partido con una excelente calidad de imagen.

¿Cómo ver América TVGO para Colombia vs. Ghana?

Los usuarios que prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante América TVGO, la plataforma oficial del canal, disponible para computadoras, celulares, tablets y otros dispositivos compatibles.

¿Cómo ver América TV por internet para seguir el Mundial 2026?

Otra alternativa consiste en ingresar al sitio web oficial de América TV o utilizar América TVGO para acceder a la transmisión en vivo del encuentro desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver América TV desde el celular para Colombia vs. Ghana?

Los usuarios de Android y iPhone podrán acceder a la señal mediante la aplicación oficial de América TVGO, iniciando sesión para disfrutar del compromiso desde cualquier ubicación.

¿Cómo ver América TV en Smart TV para seguir Colombia vs. Ghana?

Los televisores inteligentes compatibles permiten acceder a América TVGO mediante su aplicación o navegador web, brindando una experiencia similar a la televisión tradicional.

¿Cómo ver América TV desde una PC o laptop?

Quienes deseen seguir el partido desde una computadora podrán ingresar al portal oficial de América TVGO, donde tendrán acceso a la transmisión en vivo y a la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá América TV?

Además del encuentro entre Colombia y Ghana, América TV ofrecerá la transmisión de varios de los partidos más importantes del Mundial 2026, incluyendo encuentros de las fases eliminatorias, según la programación oficial.

¿Por qué ver Colombia vs. Ghana por América TV?

América TV (Canal 4) es una de las principales alternativas para seguir el Mundial 2026 en Perú gracias a su transmisión gratuita, cobertura especial, relatos, comentarios y análisis antes, durante y después de cada partido.