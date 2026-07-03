¿Dónde ver Colombia vs. Ghana EN VIVO y EN DIRECTO, por los 16avos de final del Mundial 2026? ¿Qué canales transmitirán este atractivo compromiso? Recuerda que podrás disfrutar este partido a través de las señales de Caracol TV, Canal RCN, DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+. ¿A qué hora se podrá ver el encuentro? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 8:30 p.m.; en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay iniciará a las 10:30 p.m.; en México será a las 7:30 p.m. y en España a las 3:30 a.m. del sábado 4 de julio. No te pierdas este duelo que se disputará el viernes 3 de julio en el Estadio Kansas.

Colombia vs. Ghana se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)

¿Dónde ver Colombia vs. Ghana en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Colombia vs. Ghana a través de América Televisión en señal abierta. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Colombia vs. Ghana en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por Telefe en señal abierta. También estará disponible en TyC Sports y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver Colombia vs. Ghana en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y DGO.

¿Dónde ver Colombia vs. Ghana en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de Teleamazonas en señal abierta. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Colombia vs. Ghana en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por Telefuturo y Trece en señal abierta. También estará disponible en Tigo Sports y DSports para quienes cuenten con televisión de paga.

¿Dónde ver Colombia vs. Ghana en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de RTVE en señal abierta, dependiendo de la programación oficial del Mundial 2026. También estará disponible en DAZN mediante streaming y operadores asociados.

¿Dónde ver Colombia vs. Ghana en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Canal 5 de Televisa y TV Azteca 7 en señal abierta. Asimismo, estará disponible en TUDN y en la plataforma ViX para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Colombia vs. Ghana en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Chilevisión en señal abierta. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Colombia vs. Ghana en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.