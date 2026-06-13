América TV (Canal 4) pasará el Brasil vs. Marruecos EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el Estadio New York-Nueva Jersey, ubicado en Estados Unidos, por la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. En suelo brasileño, la televisación también estará a cargo de Caze TV, al cual se puede acceder vía Disney Plus Premium en su versión de paga. En otros países de Latinoamérica se verá a través de las sáneles de ESPN y DSports, disponibles en los servicios de Disney Plus Premium y DIRECTV (DGO), respectivamente. Ojo, también puedes seguir América TV por América tvGO. Todo comienza a las 7:00 p.m. en Brasil, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¡No lo busques en Fútbol Libre TV!

En Estados Unidos, Brasil vs. Marruecos se miden por el Mundial 2026. (Video: CBF)

¿Cómo ver América TV en señal abierta para seguir Brasil vs. Marruecos?

Los aficionados en Perú podrán ver el partido entre Brasil y Marruecos a través de América TV en señal abierta. Solo será necesario sintonizar el canal 4 en Lima o la frecuencia correspondiente en cada ciudad del país para acceder a la transmisión oficial del Mundial 2026.

¿Cómo ver América TV por cable para seguir Brasil vs. Marruecos?

América TV también forma parte de las principales operadoras de televisión por suscripción del país. Los usuarios de Movistar TV, Claro TV, DirecTV y otras compañías podrán encontrar el canal en su grilla habitual y seguir el encuentro con la misma señal emitida a nivel nacional.

¿Cómo ver América TV en vivo por internet para seguir Brasil vs. Marruecos?

Quienes prefieran seguir el partido desde una computadora pueden ingresar al portal oficial de América TV y acceder a la señal en vivo disponible a través de internet. Esta alternativa permite disfrutar de la cobertura desde cualquier lugar con conexión estable.

¿Cómo ver América TV mediante América tvGO para seguir Brasil vs. Marruecos?

Una de las opciones más utilizadas es América tvGO, la plataforma digital oficial del canal. Desde allí se puede acceder a la programación en vivo, incluyendo las transmisiones deportivas que formen parte de la cobertura del Mundial 2026.

¿Cómo ver América TV desde un celular para seguir Brasil vs. Marruecos?

Los usuarios de dispositivos Android y iPhone pueden descargar la aplicación de América tvGO, iniciar sesión y acceder a la señal en vivo. De esta manera podrán seguir Brasil vs. Marruecos desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo ver América TV en Smart TV para seguir Brasil vs. Marruecos?

Si cuentas con un Smart TV compatible, puedes instalar la aplicación de América tvGO o acceder mediante el navegador del televisor. Así podrás disfrutar del encuentro entre Brasil y Marruecos en una pantalla más grande y con la comodidad del hogar.

¿Cómo ver América TV desde una tablet para seguir Brasil vs. Marruecos?

Las tablets también permiten acceder a la transmisión del partido mediante la aplicación oficial de América tvGO o a través del sitio web del canal. Solo se requiere una conexión a internet para seguir todas las incidencias del compromiso.

¿Cómo ver América TV desde una laptop o PC para seguir Brasil vs. Marruecos?

Otra alternativa consiste en ingresar desde una computadora al sitio oficial de América TV. Desde allí se puede acceder a la programación en vivo y seguir la cobertura especial del Mundial 2026, incluido el duelo entre Brasil y Marruecos.