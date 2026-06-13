Este sábado 13 de junio el mundo del fútbol se paraliza para uno de los partidos más esperados de la fase de grupos: Brasil vs. Marruecos. El imponente MetLife Stadium de New Jersey, donde también se jugará la final el próximo 19 de julio, será el escenario de este partido por el Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y podrás vivirlo en Perú a partir de las 5:00 p.m. a través de la señal de América TV y América TVGo. A continuación, te dejo con todos los detalles para ver la transmisión.

Consulta los canales de transmisión para ver Brasil vs. Marruecos en vivo y en directo desde cualquier parte del mundo, este sábado 13 de junio, por la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo ver América TV EN VIVO, ver Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial de Fútbol 2026?

América Televisión está disponible gratuitamente por señal abierta en buena parte del país y, además, en los principales cableoperadores que operan en Perú. Para el clásico, la recomendación es verificar la numeración del canal en tu servicio de TV antes del inicio del partido.​

Señal abierta América TV en Lima y principales ciudades:

Canal 4 (analógico): señal abierta.

Canal 4.1 (TDT): señal digital terrestre en alta calidad.​

América TV en cableoperadores (referencias habituales en Perú):​

Movistar TV: Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD).

Claro TV: Canal 4 (SD).

DirecTV: Canal 194 (SD/HD).

Nota: La numeración puede variar ligeramente según la ciudad o el plan contratado, por lo que se recomienda revisar la guía de canales de tu operador antes del inicio del Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial de Fútbol 2026.​

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNDIS), 13/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Brasil y Marruecos este sábado 13 de junio por la fecha 1 del grupo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver América TV EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por la Copa Mundial de Fútbol 2026 por streaming desde el extranjero?

Si estás fuera del Perú y quieres seguir la señal de América TV o América tvGO para ver el Barcelona vs. Real Madrid, es posible acceder a la plataforma mediante una VPN legal con servidores en territorio peruano. Esto permite “simular” una conexión desde Perú y así ingresar a la web o app de América tvGO para disfrutar del partido.​

Pasos sugeridos para ver América TV o América tvGO desde el extranjero:

Contrata una VPN confiable que cuente con servidores en Perú (NordVPN, Surfshark, PrivateVPN, entre otras alternativas legales).​

Instala la VPN en tu dispositivo: Smart TV, tablet, PC o teléfono móvil.

Conéctate a un servidor ubicado en Perú.

Una vez conectado, ingresa al sitio oficial o app de América tvGO y selecciona la señal en vivo de América Televisión para ver el FC Barcelona vs. Real Madrid en tu pantalla favorita.

Fecha, horario y dónde ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO desde Perú

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Sábado 13 de junio de 2026 Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos

MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos Horario: 5:00 p.m. Lima

5:00 p.m. Lima Canal TV: América TV (Canal 4)

América TV (Canal 4) Streaming: América TV Go

Brasil y Marruecas se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 13 de junio por la Jornada 1 del Grupo C desde el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, Telefe, América TV, Chilevisión, TV Pública, RCN, ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @CBF_Futebol)