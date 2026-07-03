Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO y EN DIRECTO podrá seguirse a través de América TV (Canal 4), una de las señales que llevará todas las emociones de este encuentro por los 16avos de final del Mundial 2026. Además de América TV, los hinchas también tendrán la posibilidad de seguir el partido mediante América tvGO, mientras que para el resto de Latinoamérica estarán disponibles las transmisiones de ESPN, a través de Disney+ Premium, y DSports, mediante DIRECTV y la plataforma DGO. Se recomienda utilizar únicamente señales oficiales y evitar sitios no autorizados como Pelota Libre TV. El duelo entre paraguayos y turcos se disputará en el Estadio Miami y comenzará a las 7:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

Revisa los partidos de Argentina en el Mundial 2026 por las señales de TyC Sports, TV Pública, Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: AFA)

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por América TV en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido Argentina vs. Cabo Verde a través de América TV (Canal 4), señal que viene transmitiendo una selección de los encuentros más importantes del Mundial 2026 de manera gratuita para todo el país. Además de la emisión en vivo, el canal ofrecerá la previa, análisis, entrevistas y el minuto a minuto del compromiso.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por América TV en señal abierta?

Para ver el Argentina vs. Cabo Verde por televisión abierta, los usuarios solo deben sintonizar América TV (Canal 4) o conectar una antena digital a su televisor para acceder a la señal gratuita desde cualquier parte del Perú.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por América tvGO?

Otra alternativa para disfrutar del Argentina vs. Cabo Verde es mediante América tvGO, la plataforma de streaming oficial de América Televisión, que permite seguir la programación en vivo y la cobertura especial del Mundial 2026 desde diferentes dispositivos.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por América tvGO desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán ver el Argentina vs. Cabo Verde descargando la aplicación oficial de América tvGO e iniciando sesión para acceder a la transmisión en vivo del partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por América tvGO en una computadora?

El encuentro Argentina vs. Cabo Verde también podrá seguirse desde una laptop o PC ingresando al portal oficial de América tvGO, donde estará disponible la señal en vivo y toda la programación especial relacionada con el Mundial 2026.

¿Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde por América TV y América tvGO en Smart TV?

Los aficionados que quieran disfrutar del Argentina vs. Cabo Verde en pantalla grande podrán acceder a América tvGO desde navegadores compatibles o mediante dispositivos como Chromecast, Android TV y otros sistemas de transmisión compatibles con la plataforma.

¿Qué ofrece América TV durante la transmisión de Argentina vs. Cabo Verde?

Además de la emisión en vivo del Argentina vs. Cabo Verde, América TV y América tvGO ofrecerán programas especiales, análisis tácticos, entrevistas, repeticiones y una cobertura integral del Mundial 2026, permitiendo que los aficionados peruanos no se pierdan ningún detalle del encuentro.