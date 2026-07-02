Argentina vs. Cabo Verde jugarán este viernes 3 de julio, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos), donde la albiceleste buscará un nuevo triunfo para meterse entre los mejores 16 selecciones de la presente edición. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

De la mano de un monumental Lionel Messi, los albicelestes son los amplios favoritos, con un rendimiento sostenido y contundente. Como prueba de ello, avanzó como líder en su grupo con puntaje perfecto, luego de vencer a Argelia, Austria y Jordania, recibiendo apenas 1 gol en el último de estos encuentros.

De hecho, el astro argentino se convirtió en esta edición el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 19, aunque el primer lugar corre peligro por el doblete de Kylian Mbappé, quien anotó un doblete el último martes en la victoria de Francia sobre Suecia y llegó a los 18 goles.

Esta es una gran oportunidad para Argentina de darle la posibilidad de agrandar su leyenda, dado que el rival seguramente cederá la posesión del balón y los vigentes campeones del mundo llevarán el peso del partido y gozarán de la mayor cantidad de jugadas de peligro para anotar.

Lautaro Martínez es el '9' titular de Argentina y anotó su primer gol en los Mundiales ante Jordania. (Foto: AFA)

En frente estará una de las selecciones debutantes y que sobrevivió en un grupo que compartió junto a España, Uruguay y Arabia Saudita. Incluso se dio el lujo de clasificar en segundo lugar y es una de las invictas. Empató en sus tres presentaciones, ante los previamente mencionados.

¿En qué canales ver Argentina vs. Cabo Verde en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido de la albiceleste frente a Cabo Verde a través de Telefe, TyC Sports y sus respectivas plataformas digitales. Además, el partido también estará disponible por DSports y DGO para quienes sigan toda la cobertura del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Argentina vs. Cabo Verde en Perú?

En Perú, el encuentro entre Argentina y Cabo Verde será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿En qué canales ver Argentina vs. Cabo Verde en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido por Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX, que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en territorio mexicano.

¿En qué canales ver Argentina vs. Cabo Verde en Colombia?

En Colombia, la principal opción para seguir el encuentro será DSports, además de la plataforma DGO, disponible en computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿En qué canales ver Argentina vs. Cabo Verde en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán ver el compromiso a través de DSports por televisión satelital y también mediante DGO vía streaming.

¿En qué canales ver Argentina vs. Cabo Verde en Uruguay?

En Uruguay, el partido estará disponible por Canal 5, además de DSports y DGO, opciones que ofrecen una amplia cobertura del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Argentina vs. Cabo Verde en Chile?

Los hinchas chilenos podrán seguir el encuentro por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO, que transmite los 104 partidos del torneo.

¿En qué canales ver Argentina vs. Cabo Verde en Paraguay?

En Paraguay, la transmisión estará a cargo de DSports y DGO, servicios que cuentan con la cobertura completa de la Copa del Mundo.

¿En qué canales ver Argentina vs. Cabo Verde en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán ver el encuentro mediante Teleamazonas en señal abierta, además de DSports y DGO para acceder a toda la programación del Mundial.

¿En qué canales ver Argentina vs. Cabo Verde en España?

En España, el partido podrá seguirse por DAZN, plataforma que cuenta con una amplia cobertura del Mundial 2026. También estará disponible a través de los servicios digitales asociados a la competición.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Cabo Verde?

Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. México: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 00:00 a.m. (sábado 4 de julio)

TE PUEDE INTERESAR