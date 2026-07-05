América tvGO (Canal 4) pasará el Brasil vs. Noruega EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE para el Perú, desde el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, por la definición de los octavos de final del Mundial 2026. En suelo argentino, la televisación también estará a cargo de TyC Sports Play, TV Pública, Mi Telefe y Telefe. En otros países de Latinoamérica se verá a través de las sáneles de ESPN y DSports, disponibles en los servicios de Disney Plus Premium y DIRECTV (DGO), respectivamente. Todo comienza a las 5:00 p.m. en Brasil, con dos horas menos en Perú. Fútbol Libre TV es una señal pirata, no busques el partido ahí.

Brasil vs. Noruega se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. (Video: CBF)

¿Cómo ver Brasil vs. Noruega por América TV (Canal 4) en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido Brasil vs. Noruega a través de América TV (Canal 4), una de las señales que transmite en vivo y gratis una selección de los encuentros más importantes del Mundial 2026 para todo el país. La cobertura incluye la previa, el minuto a minuto, entrevistas y el análisis posterior del compromiso.

¿Cómo ver Brasil vs. Noruega por América TV en señal abierta?

El encuentro Brasil vs. Noruega podrá verse de manera gratuita sintonizando América TV (Canal 4) desde cualquier región del Perú mediante televisión abierta o televisión digital terrestre (TDT). Los usuarios solo necesitarán una antena digital o un televisor con sintonizador incorporado para acceder a la transmisión.

¿Cómo ver Brasil vs. Noruega por América tvGO?

Otra alternativa para disfrutar del Brasil vs. Noruega es mediante América tvGO, la plataforma oficial de streaming de América Televisión, que permite seguir la programación en vivo y la cobertura especial del Mundial 2026 desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

¿Cómo ver Brasil vs. Noruega por América tvGO desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán ver el Brasil vs. Noruega descargando la aplicación oficial de América tvGO o ingresando desde el navegador de su dispositivo móvil. De esta manera, podrán seguir el partido en directo desde cualquier lugar del Perú.

¿Cómo ver Brasil vs. Noruega por América tvGO en una computadora?

El partido Brasil vs. Noruega también podrá seguirse desde una laptop o PC ingresando al portal oficial de América tvGO, donde estará disponible la señal en vivo de América TV y toda la programación especial relacionada con los octavos de final del Mundial 2026.

¿Cómo ver Brasil vs. Noruega por América TV y América tvGO en Smart TV?

Los aficionados que quieran disfrutar del Brasil vs. Noruega en pantalla grande podrán acceder a América tvGO mediante navegadores compatibles o utilizando dispositivos como Chromecast, Android TV y otros sistemas de transmisión compatibles con la plataforma.

¿Qué ofrece América TV durante la transmisión de Brasil vs. Noruega?

Además de la emisión en vivo del Brasil vs. Noruega, América TV (Canal 4) y América tvGO ofrecerán programas especiales, comentarios de expertos, análisis tácticos, entrevistas y toda la información relacionada con los octavos de final del Mundial 2026, permitiendo que los aficionados peruanos no se pierdan ningún detalle del encuentro.