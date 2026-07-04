La Selección de Brasil vs. Noruega protagonizarán uno de los primeros partidos de la ronda de octavos de final del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey (Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

La ‘Canarinha’, dirigida por Carlo Ancelotti, llega como una de las favoritas para ganar el título, tras culminar en el primer lugar del Grupo C, y eliminar en la ronda previa a la selección de Japón. Fue un partido vibrante, pero que los sudamericanos supieron llevar el peso del encuentro. La recompensa llegó sobre el final del juego y se impusieron 2-1 con goles de Casemiro y Martinelli.

Este último puede ganarse un lugar en el once titular para la siguiente ronda, pues aún se espera la recuperación de Raphinha, quien sufrió una lesión en la región posterior del muslo derecho el pasado 19 de junio durante el segundo partido de la fase de grupos frente a Haití. Otra de las opciones que maneja el entrenador italiano es Endrick con importantes minutos ante Japón.

Endrick cuenta con la confianza de Ancelotti y podría ser titular ante Noruega. (Foto: Selección de Brasil)

En frente estará la Noruega del goleador Erling Halland. Los europeos no llegaron al Mundial de vacaciones y se dieron el lujo de alinear a un equipo alternativo en su tercer partido de la fase de grupos frente a Francia.

En los dieciseisavos de final, Los ‘Vikingos Rojos’ se impuso por 2- a la siempre complicada Costa de Marfil. El gol de la victoria fue anotado por el delantero del Manchester City, quien se ubica en la parte alta de la tabla de goleadores de la presente edición del Mundial que aún aguarda por más goles del ‘Androide’.

¿Cuándo juega Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

El partido entre Brasil vs. Noruega, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey (Estados Unidos).

¿A qué hora juega Brasil vs. Noruega?

En cuanto a los horarios, el partido se jugará a las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 4:00 p.m. en Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay; y a las 5:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega / Costa de Marfil en Perú?

En Perú, el encuentro entre Brasil vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en Argentina?

En Argentina, el encuentro entre Brasil vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en Chile?

En Chile, el encuentro entre Brasil vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en Colombia?

En Colombia, el encuentro entre Brasil vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en Paraguay?

En Paraguay, el encuentro entre Brasil vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en Uruguay?

En Uruguay, el encuentro entre Brasil vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en Venezuela?

En Venezuela el encuentro entre Brasil vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en Bolivia?

En Bolivia el encuentro entre Brasil vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega en México?

En México el encuentro entre Brasil vs. Noruega será transmitido por TUDN, Vix Premium y Canal 5, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

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