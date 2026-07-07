EN VIVO y EN DIRECTO podrá seguirse a través de , una de las señales que llevará todas las emociones de este encuentro por los octavos de final del . Además de América TV, los hinchas también tendrán la posibilidad de seguir el partido mediante América tvGO, mientras que para el resto de Latinoamérica estarán disponibles las transmisiones de ESPN, a través de Disney+ Premium, y DSports, mediante DIRECTV y la plataforma DGO. Se recomienda utilizar únicamente señales oficiales y evitar sitios no autorizados como Pelota Libre TV. El duelo entre argentinos y egipcios se disputará en el Estadio Atlanta y comenzará a las 11:00 a.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

No te pierdas las transmisiones de TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium para ver Argentina vs. Egipto. (Video: AFA)
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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