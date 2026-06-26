Antel TV pasará el Uruguay vs. España EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el Estadio Guadalajara, ubicado en México, por la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. En suelo uruguayo, la televisación también estará a cargo de Canal 5 por señal abierta. En otros países de Latinoamérica se verá a través de las sáneles de ESPN y DSports, disponibles en los servicios de Disney Plus Premium y DIRECTV (DGO), respectivamente. Todo comienza a las 9:00 p.m. en Uruguay, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador.

Canal 5, Antel TV, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus Premium, La1 de TV y RTVE Play pasarán el partido entre Uruguay vs. España. (Video: AUF)

¿Cómo ver Uruguay vs. España por Antel TV?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el partido entre Uruguay y España mediante Antel TV, una de las plataformas digitales que ofrece cobertura de los encuentros de la Celeste durante el Mundial 2026. Gracias a este servicio, los usuarios podrán disfrutar de la transmisión desde distintos dispositivos con acceso a internet.

¿Cómo ver Antel TV desde el celular?

La forma más popular de acceder a Antel TV es a través de su aplicación oficial para dispositivos Android y iPhone. Solo es necesario descargar la app, iniciar sesión con una cuenta habilitada y buscar la transmisión correspondiente del Uruguay vs. España.

¿Cómo ver Antel TV en una computadora?

Los usuarios también pueden seguir el encuentro desde una laptop o PC ingresando a la plataforma web de Antel TV. Desde allí podrán acceder a la programación disponible y disfrutar de la cobertura del Mundial 2026 desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Antel TV en Smart TV?

Quienes cuenten con un Smart TV compatible podrán acceder a Antel TV mediante aplicaciones compatibles, sistemas de transmisión desde dispositivos móviles o navegadores integrados, dependiendo del modelo del televisor.

¿Cómo ver Antel TV con internet de Antel?

Los clientes de Antel suelen contar con beneficios especiales para acceder a los contenidos de Antel TV, permitiendo disfrutar de la programación deportiva desde sus servicios de internet móvil o fijo, de acuerdo con las condiciones vigentes de cada plan.

¿Cómo ver Antel TV fuera de casa?

Una de las ventajas de Antel TV es que permite seguir la programación desde cualquier lugar con acceso a internet. Esto facilita ver el Uruguay vs. España mientras se está de viaje, en el trabajo o lejos del televisor.