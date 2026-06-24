Este miércoles 24 de junio comenzará la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, donde se definirán a los clasificados a los dieciseisavos de final: 12 selecciones líderes de su zona, 12 sublíderes y ocho mejores terceros. A partir de estos equipos que avancen, se establecerán los cruces para conocer el camino de cada uno de ellos en el torneo, para finalmente tener el recorrido que nos llevará a la gran final del domingo 19 de julio, a disputarse en el New York-Nueva Jersey Stadium.

La jornada inaugural de esta tercera fecha estará centrada en los grupos A, B y C. Uno de los focos principales será la Selección de México, que afrontará un exigente compromiso frente a República Checa con la intención de asegurar el primer lugar de su grupo. El combinado azteca llega con puntaje ideal tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur, resultados que lo colocan como uno de los equipos de mejor rendimiento en el arranque del certamen.

Mientras tanto, Brasil también buscará sellar su clasificación cuando enfrente a Escocia en un duelo correspondiente al Grupo C. La ‘Canarinha’ dejó buenas sensaciones tras igualar con Marruecos y superar con autoridad a Haití, aunque todavía necesita un resultado positivo para evitar cualquier sorpresa. En el otro encuentro de la zona, Marruecos se medirá con Haití en un partido igualmente determinante para conocer el orden definitivo del grupo.

Francia y Argentina llegan con un panorama muy favorable después de ganar sus dos primeros encuentros y dependen de sí mismas para terminar como líderes de sus respectivos grupos. Los franceses cerrarán su participación ante Noruega, mientras que la ‘Albiceleste’ hará lo propio frente a Jordania, con la misión de confirmar el pleno de victorias antes de afrontar los cruces de eliminación directa.

Otro de los grupos que promete una definición apasionante será el H, donde España y Uruguay protagonizarán un enfrentamiento directo por el liderato. La selección española acumula una victoria y un empate, mientras que los uruguayos buscarán dar el golpe en un compromiso que podría convertirse en uno de los más atractivos de toda la tercera fecha de la fase de grupos.

En el Grupo K también habrá gran expectativa por el choque entre Colombia y Portugal. Ambos llegan tras sumar importantes triunfos en las dos primeras jornadas y el enfrentamiento servirá para definir cuál de los dos avanzará como primero de la serie. En tanto, Ecuador tendrá una durísima prueba frente a Alemania, mientras que Paraguay intentará asegurar su clasificación cuando enfrente a Australia en otro duelo de alto voltaje.

Con el margen de error prácticamente agotado, la tercera fecha de la fase de grupos promete emociones de principio a fin. Los boletos a los dieciseisavos de final comenzarán a repartirse, habrá selecciones que confirmarán su candidatura al título y otras que se despedirán del sueño mundialista.

Tabla de posiciones del Mundial 2026:

Grupo A

Selección PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts. México 2 2 0 0 3 o 3 6 Corea del Sur 2 1 0 2 2 2 0 3 República Checa 2 0 1 1 2 3 -1 1 Sudáfrica 2 0 1 1 1 3 -2 1

Grupo B

Selección PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts. Canadá 2 1 1 0 7 1 6 4 Suiza 2 1 1 0 5 2 3 4 Bosnia 2 0 1 0 2 5 -3 1 Qatar 2 0 1 2 1 7 -6 1

Grupo C

Selección PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts. Brasil 2 1 1 0 4 1 3 4 Marruecos 2 1 1 0 2 1 1 4 Escocia 2 1 0 1 1 1 0 3 Haití 2 0 0 2 0 4 -4 0

Grupo D

Selección PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts. Estados Unidos 2 2 0 0 6 1 5 6 Australia 2 1 0 2 2 2 0 3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3 Turquía 2 0 0 2 0 3 -3 0

Grupo E

Selección PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts. Alemania 2 2 0 0 9 2 7 6 Costa de Marfil 2 1 0 1 2 2 0 3 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1 Curazao 2 0 1 1 1 7 -6 1

Grupo F

Selección PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts. Países Bajos 2 1 1 0 7 3 4 4 Japón 2 1 1 0 6 2 4 4 Suecia 2 1 0 1 6 6 0 3 Túnez 2 0 0 2 1 9 -8 0

Grupo G

Selección PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts. Egipto 2 1 1 0 4 2 2 4 Irán 2 0 2 0 2 2 0 2 Bélgica 2 0 2 0 1 1 0 2 Nueva Zelanda 2 0 1 1 3 5 -2 1

Grupo H

Selección PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts. España 2 1 1 0 4 0 4 4 Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2 Arabia Saudita 2 0 2 0 2 2 0 2 Cabo Verde 2 0 1 1 1 5 -4 1

Grupo I

Selección PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts. Francia 2 2 0 0 6 1 5 6 Noruega 2 2 0 0 7 3 4 6 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0 Irak 2 0 0 2 1 7 -6 0

Grupo J

Selección PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts. Argentina 2 2 0 0 5 0 5 6 Austria 2 1 0 1 3 2 1 3 Argelia 2 1 0 1 2 4 -2 3 Jordania 2 0 0 2 2 5 -5 0

Grupo K

Selección PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts. Colombia 2 2 1 0 4 1 3 6 Portugal 2 1 1 0 6 1 5 4 RD Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1 Uzbekistán 2 0 0 2 1 8 -7 0

Grupo L

Selección PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts. Inglaterra 2 1 1 0 4 2 2 4 Ghana 2 1 1 0 1 0 1 4 Croacia 2 1 0 1 1 1 0 3 Panamá 2 0 0 2 2 5 -3 0

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