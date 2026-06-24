Tabla de posiciones del Mundial 2026 durante la fecha 3 de la fase de grupos. (Foto: Getty Images)
Tabla de posiciones del Mundial 2026 durante la fecha 3 de la fase de grupos. (Foto: Getty Images)

Este miércoles 24 de junio comenzará la tercera y última jornada de la fase de grupos del , donde se definirán a los clasificados a los dieciseisavos de final: 12 selecciones líderes de su zona, 12 sublíderes y ocho mejores terceros. A partir de estos equipos que avancen, se establecerán los cruces para conocer el camino de cada uno de ellos en el torneo, para finalmente tener el recorrido que nos llevará a la gran final del , a disputarse en el .

La jornada inaugural de esta tercera fecha estará centrada en los grupos A, B y C. Uno de los focos principales será la Selección de México, que afrontará un exigente compromiso frente a República Checa con la intención de asegurar el primer lugar de su grupo. El combinado azteca llega con puntaje ideal tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur, resultados que lo colocan como uno de los equipos de mejor rendimiento en el arranque del certamen.

Mientras tanto, Brasil también buscará sellar su clasificación cuando enfrente a Escocia en un duelo correspondiente al Grupo C. La ‘Canarinha’ dejó buenas sensaciones tras igualar con Marruecos y superar con autoridad a Haití, aunque todavía necesita un resultado positivo para evitar cualquier sorpresa. En el otro encuentro de la zona, Marruecos se medirá con Haití en un partido igualmente determinante para conocer el orden definitivo del grupo.

Francia y Argentina llegan con un panorama muy favorable después de ganar sus dos primeros encuentros y dependen de sí mismas para terminar como líderes de sus respectivos grupos. Los franceses cerrarán su participación ante Noruega, mientras que la ‘Albiceleste’ hará lo propio frente a Jordania, con la misión de confirmar el pleno de victorias antes de afrontar los cruces de eliminación directa.

Otro de los grupos que promete una definición apasionante será el H, donde España y Uruguay protagonizarán un enfrentamiento directo por el liderato. La selección española acumula una victoria y un empate, mientras que los uruguayos buscarán dar el golpe en un compromiso que podría convertirse en uno de los más atractivos de toda la tercera fecha de la fase de grupos.

En el Grupo K también habrá gran expectativa por el choque entre Colombia y Portugal. Ambos llegan tras sumar importantes triunfos en las dos primeras jornadas y el enfrentamiento servirá para definir cuál de los dos avanzará como primero de la serie. En tanto, Ecuador tendrá una durísima prueba frente a Alemania, mientras que Paraguay intentará asegurar su clasificación cuando enfrente a Australia en otro duelo de alto voltaje.

Con el margen de error prácticamente agotado, la tercera fecha de la fase de grupos promete emociones de principio a fin. Los boletos a los dieciseisavos de final comenzarán a repartirse, habrá selecciones que confirmarán su candidatura al título y otras que se despedirán del sueño mundialista.

Tabla de posiciones del Mundial 2026:

Grupo A

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
México22003o36
Corea del Sur21022203
República Checa201123-11
Sudáfrica201113-21

Grupo B

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Canadá21107164
Suiza21105234
Bosnia201025-31
Qatar201217-61

Grupo C

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Brasil21104134
Marruecos21102114
Escocia21011103
Haití200204-40

Grupo D

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Estados Unidos22006156
Australia21022203
Paraguay210124-23
Turquía200203-30

Grupo E

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Alemania22009276
Costa de Marfil21012203
Ecuador201101-11
Curazao201117-61

Grupo F

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Países Bajos21107344
Japón21106244
Suecia21016603
Túnez200219-80

Grupo G

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Egipto21104224
Irán20202202
Bélgica20201102
Nueva Zelanda201135-21

Grupo H

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
España21104044
Uruguay20203302
Arabia Saudita20202202
Cabo Verde201115-41

Grupo I

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Francia22006156
Noruega22007346
Senegal200236-30
Irak200217-60

Grupo J

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Argentina22005056
Austria21013213
Argelia210124-23
Jordania200225-50

Grupo K

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Colombia22104136
Portugal21106154
RD Congo201112-11
Uzbekistán200218-70

Grupo L

SelecciónPJPGPEPPGFGCDif.Pts.
Inglaterra21104224
Ghana21101014
Croacia21011103
Panamá 200225-30

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