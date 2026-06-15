Por la fecha 1 del Mundial 2026, Uruguay vs. Arabia Saudita se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Estadio Miami, este lunes 15 de junio desde las 7:00 p.m. (horario uruguayo), con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¿Cómo ver la transmisión GRATIS EN DIRECTO en Uruguay? En dicho país se verá por Antel TV y Canal 5, así como DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Depor no recomienda buscarlo por Fútbol Libre TV. Sigue en nuestra web el minuto a minuto, goles y mejores jugadas del compromiso.

Canal 5, Antel TV, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus y TV Azteca 7 pasarán el Uruguay vs. Arabia Saudita. (Video: AUF)

¿Cómo ver Antel TV EN VIVO para seguir Uruguay vs. Arabia Saudita?

La selección uruguaya afrontará un partido clave frente a Arabia Saudita en el Mundial 2026 y miles de hinchas buscarán alternativas para seguir el encuentro en vivo. Una de las opciones más populares en Uruguay es Antel TV, la plataforma de streaming que permite acceder a transmisiones deportivas desde distintos dispositivos con conexión a internet.

¿Cómo ver Uruguay vs. Arabia Saudita por Antel TV?

Los usuarios de Antel TV pueden acceder a la plataforma desde su computadora, celular, tablet o Smart TV compatible. Una vez dentro del servicio, solo deberán ingresar a la transmisión habilitada para el partido entre Uruguay y Arabia Saudita y disfrutar de la cobertura en vivo.

¿Cómo acceder a Antel TV desde el celular para ver Uruguay vs. Arabia Saudita?

Los hinchas uruguayos que quieran seguir a la ‘Celeste’ desde cualquier lugar pueden descargar la aplicación oficial de Antel TV en dispositivos Android o iPhone. Tras iniciar sesión, tendrán acceso a la programación disponible y a las transmisiones deportivas autorizadas.

¿Cómo ver Antel TV en una computadora o laptop?

Otra alternativa para seguir Uruguay vs. Arabia Saudita es ingresar al portal web de Antel TV desde una PC o laptop. Esta opción resulta ideal para quienes desean ver el encuentro desde el trabajo, la universidad o cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo ver Antel TV en Smart TV para el partido de Uruguay?

Los usuarios de televisores inteligentes compatibles pueden acceder a Antel TV mediante aplicaciones habilitadas o navegadores web. De esta forma, podrán disfrutar del partido de la selección uruguaya en pantalla grande y con una experiencia similar a la televisión tradicional.

¿Cómo ver Antel TV en una tablet para seguir a Uruguay?

Las tablets también permiten acceder a Antel TV y seguir el Mundial 2026 desde cualquier lugar. Solo es necesario contar con una conexión estable a internet y acceder a la plataforma mediante la aplicación o el navegador.

¿Necesito internet para ver Uruguay vs. Arabia Saudita por Antel TV?

Sí. Antel TV funciona mediante streaming, por lo que es indispensable contar con una conexión a internet para acceder a las transmisiones en vivo. Una mejor velocidad de conexión permitirá disfrutar del partido con mayor calidad de imagen y estabilidad.

¿Qué ventajas tiene Antel TV para ver Uruguay vs. Arabia Saudita?

Una de las principales ventajas de Antel TV es la posibilidad de seguir el partido desde múltiples dispositivos sin depender de un televisor. Además, permite a los hinchas de Uruguay acompañar a la Celeste desde cualquier lugar del país o incluso desde el extranjero, siempre sujeto a las condiciones de disponibilidad del servicio.

¿Por qué Uruguay vs. Arabia Saudita es uno de los partidos más esperados por los uruguayos?

El encuentro ante Arabia Saudita representa un paso fundamental para las aspiraciones de Uruguay en el Grupo H del Mundial 2026. Por ello, miles de aficionados buscarán opciones como Antel TV para no perderse ningún detalle del debut de la ‘Celeste’ en su camino hacia los octavos de final.