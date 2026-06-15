Este lunes 15 de junio, es el debut de otra selección sudamericana en este Mundial de Fútbol 2026. No te pierdas la transmisión de Antel TV y Canal 5 para seguir el partido de Uruguay vs. Arabia Saudita, por la Jornada 1 del Grupo H de esta Copa del Mundo, encuentro que se disputará desde el Hard Rock Stadium de Miami en los Estados Unidos . Los dirigidos por Marcelo Bielsa no atraviesan un gran momento futbolístico, pero la garra charrúa promete imponerse ante los saudíes, quienes podrían dar la sorpresa.

Uruguay vs. Arabia Saudita se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver ANTEL TV EN VIVO, Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026?

La plataforma audiovisual transmitirá en todo el territorio uruguayo la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026 que enfrentará a la selección de Uruguay contra su similar de Arabia Saudita este lunes 15 de junio desde las 19:00 horas Montevideo. Para acceder al encuentro solo debes conectar desde cualquier dispositivo móvil. Para el caso de dispositivos móviles descargando la app en Play Store o Apple Store, y para computadoras personales (PC y MAC) ingresando a la web www.anteltv.com.uy.

Es posible ingresar a Antel TV desde cualquier parte del mundo. Igualmente, no todos los contenidos se pueden visualizar desde cualquier territorio, ya que los derechos de emisión dependen de cada contenido.

¿Cómo contratar Antel TV para ver Uruguay vs. Perú EN VIVO?

Existen dos modalidades para acceder al contenido de Antel TV y poder disfrutar del partido por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026.

Alquiler. El alquiler se identifica en amarillo. Los contenidos disponibles como alquiler no están incluidos en ninguna suscripción.

Suscripción mensual. El contenido de suscripción está identificador en color celeste. Existen diferentes suscripciones a diferentes paquetes de contenidos.

Puedes acceder a la información para pagar una suscripción o alquiler del servicio en el enlace que te comparto.

Horario, TV y dónde ver Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO desde EE.UU. por el Mundial 2026

Fecha: Lunes 15 de junio de 2026

Lunes 15 de junio de 2026 Lugar: Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos

Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos Horario: 19:00 horas Uruguay

19:00 horas Uruguay Canal TV: Antel TV Canal 5

Antel TV Canal 5 Streaming: Web oficial de Antel TV

Antel TV, DIRECTV, Canal 5, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus y TV Azteca 7 pasarán el encuentro entre Uruguay vs. Arabia Saudita. (Video: AUF)