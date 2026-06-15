Continúa el desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y tenemos el debut de dos selecciones en el Grupo H. Este lunes 15 de junio, no te pierdas el partido de Uruguay vs. Arabia Saudita, desde el Hard Rock Stadium de Miami, encuentro que será transmitido por TiGo Sports en Centroamérica a partir de las 16:00 horas . La selección charrúa inicia el camino rumbo a su tercera estrella, contra una selección saudí que está a solo dos ediciones de ser la anfitriona del certamen.

Uruguay vs. Arabia Saudita se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Uruguay — Arabia Saudita por el Mundial 2026?

TiGo Sports será una de las señales clave para seguir el Uruguay — Arabia Saudita por el Mundial 2026 en Paraguay, Bolivia y buena parte de Centroamérica, mientras que en algunos países de la región la cobertura ya se ofrece a través del nuevo Canal FOX, que asumió la programación deportiva que antes llevaba la marca Tigo. Según el territorio y el operador de TV de pago, el encuentro se verá en diferentes números de canal en la grilla tradicional, además de las plataformas online oficiales de cada compañía.

Canales de TiGo Sports y FOX por país

País Marca original (Tigo Sports) Números de canal Tigo Sports (SD / HD) Situación actual / marca nueva (FOX u otros) Paraguay Tigo Sports Paraguay Tigo Sports 100 (SD) / 710 (HD); Tigo Sports+ 101 / 711; Tigo Sports 3 en 102 Se mantiene como Tigo Sports; no entra en el paquete Centroamérica asociado a FOX. Bolivia Tigo Sports Bolivia Señal histórica 800 SD / 900 HD / 8 satelital; actualmente Tigo Sports en 700, 717 y 718 (tres señales HD) Continúa operando como Tigo Sports; no forma parte del acuerdo de FOX para Centroamérica. Guatemala Tigo Sports Guatemala Canal 6 (SD) / 706 (HD) en Tigo En proceso de transición al Canal FOX tras la compra; ocupa la franja deportiva que usaba Tigo Sports. Honduras Tigo Sports Honduras Canal 300 (Tigo Sports) y 301 (Tigo Sports 2) en Tigo En transición al Canal FOX; FOX reemplaza progresivamente a Tigo Sports en los diales deportivos de Tigo TV. El Salvador Tigo Sports El Salvador Sin numeración oficial abierta; canal deportivo de Tigo Canal FOX asume la programación deportiva; numeración varía según cableoperador, se debe revisar en la guía. Nicaragua Tigo Sports Nicaragua Sin diales públicos detallados (canal deportivo de Tigo) FOX reemplaza a Tigo Sports; número de canal depende de cada operador, se recomienda consultar la grilla. Costa Rica Tigo Sports Costa Rica Canal 9 Digital, 709 HD y 13 Satelital en Tigo En migración al Canal FOX; FOX se distribuye en Tigo, Claro, Telecable, Kölbi, con numeración distinta por operador. Panamá Tigo Sports Panamá Sin numeración publicada; canal deportivo de Tigo FOX entra como nueva señal deportiva sustituyendo Tigo Sports; diales fijados por cada sistema de TV de pago.

¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO ONLINE para seguir Uruguay — Arabia Saudita?

Además de la transmisión por televisión, los aficionados podrán seguir el Brasil vs. Marruecos mediante TiGo Sports EN VIVO Online desde computadoras, teléfonos móviles, tabletas y Smart TV compatibles. La plataforma digital del operador permite acceder a las señales deportivas incluidas en el servicio contratado y seguir la cobertura del Mundial 2026 desde cualquier lugar con conexión a internet.

Dependiendo del país, el acceso puede realizarse mediante la aplicación oficial de TiGo Sports o a través de los portales digitales habilitados por cada operador. Se recomienda iniciar sesión con una cuenta activa antes del inicio del partido para evitar inconvenientes durante la transmisión.

Dispositivos compatibles con TiGo Sports EN VIVO

Android

iPhone (iOS)

Tablets Android

iPad

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

Apple TV

Chromecast

Google Chrome

Microsoft Edge

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