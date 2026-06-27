Argelia vs. Austria juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que ESPN, a través de Disney Plus, es otra de las alternativas para seguir el compromiso. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. En Perú el duelo se verá por América TV y América TVGO. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 9:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; una hora más en Bolivia; y una hora menos en México. El partido se disputará el sábado 27 de junio en el Estadio de Kansas City.

El Grupo J del Mundial 2026 llega a su punto de máxima ebullición este sábado 27 de junio, cuando las selecciones de Argelia y Austria protagonicen un duelo a todo o nada. Con Argentina ya instalada cómodamente en la siguiente fase, este cruce directo definirá al segundo clasificado de la zona y dejará en claro quién tiene los argumentos necesarios para seguir con vida en la cita mundialista.

La escuadra de Austria, dirigida por el experimentado Ralf Rangnick, llega a este compromiso clave con 3 puntos en el bolsillo y la tranquilidad de depender de sí misma. Tras vencer 3-1 a Jordania en su debut y caer dando pelea por 2-0 ante la vigente campeona del mundo, a los europeos les podría bastar un empate para asegurar su boleto a los dieciseisavos de final, ya sea como segundos o como uno de los mejores terceros.

Fiel a su ADN, el combinado austriaco basará su propuesta en el rigor táctico y en el ya característico “Gegenpressing”. Buscarán asfixiar la salida africana desde el primer minuto, empleando un desgaste físico abrumador en la zona medular para recuperar el balón rápido y castigar con transiciones sumamente verticales que no le den tiempo a la defensa rival para acomodarse.

En la otra vereda, Argelia afronta un escenario de auténtica supervivencia donde la victoria es el único resultado que le sirve. El conjunto norteafricano tuvo un inicio cuesta arriba al caer goleado 3-0 frente a la Argentina de Lionel Messi, por lo que necesita sumar de a tres con urgencia para maquillar su diferencia de goles y meterse por la ventana a la etapa de eliminación directa.

Desde la pizarra, el equipo argelino intentará imponer el ritmo del partido a través de la técnica individual de sus mediocampistas y la explosividad de sus extremos por las bandas. Conscientes de que Austria dejará espacios a la espalda de sus defensores cuando adelante sus líneas para presionar, la clave para los africanos estará en saltar esa primera línea de presión con balones largos y precisos hacia sus atacantes.

El césped será testigo de un auténtico choque de estilos: la rigurosa disciplina colectiva del elenco europeo medirá fuerzas contra la rebeldía y el talento físico del cuadro africano. Los noventa minutos dictarán sentencia sobre cuál de los dos combinados tiene la jerarquía necesaria para acompañar a la albiceleste a las rondas de “mata-mata” de esta apasionante Copa del Mundo.

Argelia vs. Austria por la fecha 3 del Mundial 2026. (Video: @algeria_fc)