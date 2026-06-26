La Copa del Mundo 2026 viene superando las expectativas en sus tres sedes norteamericanas. Tras haberse disputado gran parte de la fase de grupos, varias potencias ya abrocharon el liderazgo de sus respectivos sectores, lo que les asegurará cruzarse en la ronda de dieceisavos de final contra los combinados que logren avanzar como mejores terceros de la competición.

Entre los clasificados fijos que ya miran a todos desde arriba destacan los locales México y Estados Unidos, junto al poderío de Alemania. Estas escuadras encadenaron dos triunfos consecutivos en sus primeras jornadas, por lo que ahora solo esperan con tranquilidad que se completen los demás grupos para descubrir a sus siguientes oponentes.

Esta apasionante etapa de eliminación directa romperá fuegos el domingo 28 de junio y se extenderá hasta el viernes 3 de julio. Serán días de alta tensión donde los equipos se jugarán la vida a partido único con el objetivo de meterse de lleno entre los mejores dieciséis del planeta en los octavos de final.

Cabe recordar que este inédito formato de 48 países implementado por la FIFA abrió el abanico de posibilidades de clasificación. Ahora, el boleto a la siguiente fase ya no es exclusivo de los dos primeros lugares de cada zona, sino que también premia la regularidad de los ocho mejores terceros de toda la primera ronda.

¿Cómo serían los 16avos de final del Mundial 2026?

A la espera de la fecha final de la fase de grupos, se pueden ir armando los cruces definitivos para la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 (*), donde se situarán los 12 primeros y 12 segundos, además de los ocho mejores terceros según la clasificación final en una tabla donde se tomarán en cuenta sus resultados obtenidos en la fase de grupos.

Es importante mencionar que, pese a diversos cambios en el formato del Mundial, para esta ronda se mantendrá la eliminación directa. En caso de empate en los 90 minutos, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos. Si la igualdad no se rompe, todo se definirá en tiros de penal.

Alemania (1° del Grupo E) vs. Paraguay (Mejor tercero)

vs. Paraguay (Mejor tercero) Francia (1° del Grupo I) vs. Suecia (Mejor tercero)

Sudáfrica (2° del Grupo A) vs. Canadá (2° del Grupo B)

vs. Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° del Grupo C)

vs. Portugal (2° del Grupo K) vs. Ghana (2° del Grupo L)

España (1° del Grupo H) vs. Austria (2° del Grupo J)

Estados Unidos (1° del Grupo D) vs. Bosnia y Herzegovina (Mejor tercero)

vs. Egipto (1° Grupo G) vs. Corea del Sur (Mejor tercero)

Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° del Grupo F)

Costa de Marfil (2° del Grupo E) vs. Noruega (2° del Grupo I)

México (1° del Grupo A) vs. Escocia (Mejor tercero)

vs. Escocia (Mejor tercero) Inglaterra (1° del Grupo L) vs. Ecuador (Mejor tercero)

Argentina (1° del Grupo J) vs. Uruguay (2° del Grupo H)

vs. Uruguay (2° del Grupo H) Australia (2° del Grupo D) vs. Irán (2° del Grupo G)

Suiza (1° del Grupo B) vs. Argelia (Mejor tercero)

vs. Argelia (Mejor tercero) Colombia (1° del Grupo K) vs. Croacia (Mejor tercero)

(*) Estos cruces no son definitivos, ya que fueron actualizados tras la jornada del viernes 26 de junio a las 11:00 a.m. Se irán actualizando conforme culmine la fase de grupos.

¿Cuándo se juegan los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

La primera ronda de eliminación directa del Mundial 2026 comenzará inmediatamente después de la fase de grupos. Los dieciseisavos de final se disputarán del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio, con un total de 16 partidos. En esta instancia participarán los dos primeros de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros del torneo.

¿En qué canales ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

En gran parte de Latinoamérica, los dieciseisavos de final del Mundial 2026 serán transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO. En otros países también está disponible la opción de ESPN a través de Disney Plus. En México, lo verás por TUDN y TV Azteca 7.

¿Cómo se jugarán los octavos de final del Mundial 2026?

Los octavos de final reunirán a los 16 equipos que superen la ronda anterior. Esta fase se desarrollará entre el sábado 4 y el martes 7 de julio, con ocho encuentros que definirán a los clasificados a los cuartos de final.

¿Cuándo serán los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final del certamen se jugarán del jueves 9 al domingo 12 de julio. Serán cuatro partidos en los que los ocho mejores equipos buscarán un lugar entre los cuatro semifinalistas del campeonato.

¿Cuáles son las fechas de las semifinales del Mundial 2026?

Las semifinales están programadas para el martes 14 y miércoles 15 de julio. Los vencedores de estos dos compromisos avanzarán a la gran final, mientras que los perdedores disputarán el encuentro por el tercer lugar.

¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 se celebrará el domingo 19 de julio, poniendo fin a la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes. El partido definirá al nuevo campeón del mundo tras un torneo compuesto por 104 encuentros.

TE PUEDE INTERESAR