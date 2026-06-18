Lionel Messi tuvo un estreno soñado en la fiesta del fútbol mundial. El capitán argentino lideró la victoria de la ‘Albiceleste’ frente a Argelia con tres goles y una actuación memorable que lo ha convertido, de momento, en el máximo goleador de la historia de los mundiales junto con el alemán Miroslav Klose.

Su exhibición en el primer partido del torneo no solo reforzó la candidatura de Argentina al título, sino que también le dio un significado especial a las palabras que dos históricos arqueros de la selección, Ubaldo ‘Pato’ Fillol y Sergio ‘Chiquito’ Romero, compartieron días antes del debut durante el podcast “Unidos por la Pasión”, producido por Betsson.

Durante la conversación, ambos referentes coincidieron en que la selección argentina cuenta con las condiciones necesarias para volver a conquistar la Copa del Mundo y expresaron su confianza en el liderazgo de Messi.

“Para Leo Messi, que sea su Mundial, su Copa del Mundo. La selección argentina, por historia, es candidata. Ojalá nos puedan representar con esa humildad y esa entrega. Ojalá podamos repetir”, afirmó Fillol, campeón del mundo en 1978.

Por su parte, Romero destacó la evolución que ha mostrado el capitán argentino dentro y fuera del campo durante los últimos años.

“También (le deseo lo mejor) a Leo. El hecho de que siga, como lo vi en el último tiempo, disfrutando. Y comenzó a demostrar esa personalidad que antes nos demostraba cuando agarraba la pelota en los pies, que se pasaba a todos los equipos de punta a punta… porque cuando ese enano se endemonia dentro de la cancha, es imparable”, comentó Romero.

Incluso recordó uno de los momentos más icónicos de Messi durante el Mundial de Qatar 2022, cuando respondió a las críticas del entonces entrenador neerlandés Louis van Gaal.

“Recuerdo la de Van Gaal, ¿no? Que dijo: ‘Argentina cuando ataca tiene 11, cuando defiende tiene 10’. Y Leo fue y se le paró haciéndole el Topo Gigio, como diciendo: ‘Ah, ¿no defiendo yo?’”.

El gran arranque de Messi en la competición también ha reforzado sus opciones de quedarse con el Balón de Oro de la fiesta del fútbol. Tras su hat-trick frente a Argelia, Betsson ofrece una cuota de 7.00 veces lo apostado por una eventual consagración del capitán argentino como el mejor jugador del torneo.

Finalmente, Romero dejó un deseo que hoy resuena con más fuerza tras la brillante actuación del capitán argentino en el estreno mundialista.

“Que siga disfrutando, que siga jugando todos los mundiales que quiera”, expresó el exguardameta de Racing Club en ‘Unidos por la Pasión’ de Betsson.

Mira el podcast completo aquí, también con la participación de Claudio ‘El Piojo’ López y Facundo Cambeses aquí: https://www.youtube.com/watch?v=a9oxVzGHnq0