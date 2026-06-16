vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 1 de la fase de grupos del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en Argentina será televisado en exclusiva por TyC Sports (TyC Sports Play), Telefe y TV Pública. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. En Perú el duelo se verá por América TV y América tvGO. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 8:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Uruguay, Argentina y Brasil, y una hora menos en México.

Desde Kansas City, Argentina vs Argelia se miden por la fecha 1 de la fase de grupos, que se podrá ver por TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus. (Video: Selección Argentina)
Desde Kansas City, Argentina vs Argelia se miden por la fecha 1 de la fase de grupos, que se podrá ver por TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus. (Video: Selección Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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