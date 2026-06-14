Argentina vs. Argelia jugarán este martes 16 de junio, en el inicio del Grupo J del Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Kansas City (Kansas City, Estados Unidos), donde los argentinos buscarán, de la mano de Lionel Messi, iniciar con pie derecho la defensa de su título ganado en Qatar 2022. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

La selección albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, es la gran favorita no solo para ganar su serie, sino también para conseguir el histórico bicampeonato. Para esto, el estratega tuvo una dura tarea para definir a los 26 convocados, debido a la gran cantidad de jugadores que tiene en la élite del fútbol.

Los campeones del mundo llegan a esta edición con la base de futbolistas que le dieron la tercera estrella a su país, pero también con jóvenes valores que quieren hacer su propia historia en Estados Unidos, en el que es también el último Mundial de Messi con su selección.

Argentina programó dos amistosos previo a la cita mundialistas y ambos dueron triunfos frente a Honduras e Islandia, sin recibir goles ni pasar por apuros. Por tal motivo, es amplia favorita para ganar en su debut frente a Argelia y tomar el primer lugar de su grupo, el mismo que también integran las selecciones de Austria y Jordania.

Messi tuvo minutos en el último amistoso ante Islandia. (Foto: AFA)

En frente estará la Argelia del destacado futbolista Riyad Mahrez de 35 años que, al culminar la competición, pondrá fin a su carrera en el seleccionado africano. No será un partido sencillo, pues solo hace unos días atrás venció a domicilio a una de las favoritas para ganar el Mundial: Países Bajos.

Para finalizar su preparación, jugó un amistoso a puertas cerradas frente a la selección de Bolivia y fue goleada sin atenuantes de 4-0, por lo que en Argentina se puede confiar o pueden ser sorprendidos por los ‘Guerreros del Desierto’.

¿En qué canales ver Argentina vs. Argelia en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el debut de la Albiceleste frente a Argelia a través de Telefe, TyC Sports y sus respectivas plataformas digitales. Además, el partido también estará disponible por DSports y DGO para quienes sigan toda la cobertura del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Argentina vs. Argelia en Perú?

En Perú, el encuentro entre Argentina y Argelia será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿En qué canales ver Argentina vs. Argelia en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido por Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX, que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en territorio mexicano.

¿En qué canales ver Argentina vs. Argelia en Colombia?

En Colombia, la principal opción para seguir el encuentro será DSports, además de la plataforma DGO, disponible en computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿En qué canales ver Argentina vs. Argelia en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán ver el compromiso a través de DSports por televisión satelital y también mediante DGO vía streaming.

¿En qué canales ver Argentina vs. Argelia en Uruguay?

En Uruguay, el partido estará disponible por Canal 5, además de DSports y DGO, opciones que ofrecen una amplia cobertura del Mundial 2026.

¿En qué canales ver Argentina vs. Argelia en Chile?

Los hinchas chilenos podrán seguir el debut argentino por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO, que transmite los 104 partidos del torneo.

¿En qué canales ver Argentina vs. Argelia en Paraguay?

En Paraguay, la transmisión estará a cargo de DSports y DGO, servicios que cuentan con la cobertura completa de la Copa del Mundo.

¿En qué canales ver Argentina vs. Argelia en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán ver el encuentro mediante Teleamazonas en señal abierta, además de DSports y DGO para acceder a toda la programación del Mundial.

¿En qué canales ver Argentina vs. Argelia en España?

En España, el partido podrá seguirse por DAZN, plataforma que cuenta con una amplia cobertura del Mundial 2026. También estará disponible a través de los servicios digitales asociados a la competición.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Argelia ?

El encuentro entre Argentina vs. Argelia está programado para este martes 16 de junio desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En territorio albiceleste el choque iniciará a las 10:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 2:00 a.m. del miércoles 17 de junio.

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