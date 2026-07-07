vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los octavos de final del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo argentino se mirará vía TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe y TV Pública. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? Será este martes 7 de julio las 5:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

Argentina vs. Egipto se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. (Video: AFA)
Argentina vs. Egipto se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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