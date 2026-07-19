Argentina vs. España juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por las semifinales del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo argentino se mirará vía TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe y TV Pública, y en España por La1 de TVE (RTVE Play). ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 2:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México del domingo 19 de julio.

Argentina vs. España: previa del partido

El pináculo del fútbol mundial ha llegado. Este domingo 19 de julio, el imponente MetLife Stadium se vestirá de gala para albergar la gran final de la Copa del Mundo 2026. Argentina y España, dos potencias con propuestas futbolísticas tan distintas como fascinantes, chocarán en un duelo de proporciones épicas que paralizará al planeta entero para definir a la selección que alzará el trofeo más codiciado del deporte rey.

La “Albiceleste” aterriza en el escenario definitivo con la ilusión intacta de conseguir el ansiado bicampeonato y retener la corona lograda en Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con la moral por las nubes tras superar una llave de semifinales de infarto frente a Inglaterra, donde un agónico cabezazo de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento (2-1) selló su boleto. Fieles a su libreto, los sudamericanos han sabido combinar la madurez táctica con la aparición de sus individualidades en los momentos más críticos del torneo.

Por su parte, la selección española regresa a una final mundialista después de 16 largos años, reviviendo la efervescencia de aquella generación dorada de Sudáfrica 2010. La “Roja” comandada por Luis de la Fuente ha sido, indiscutiblemente, el equipo que mejor trato de balón ha exhibido a lo largo del certamen norteamericano. Su camino hacia la final se cimentó en un juego de posesión asfixiante, sostenido por la inteligencia de su mediocampo y la frescura letal de sus jóvenes extremos.

Desde el análisis en la pizarra, el encuentro promete ser una auténtica partida de ajedrez en la medular del campo. España intentará monopolizar el esférico y dictar el ritmo del partido con Rodri y Pedri como principales ejes creativos, buscando desgastar el bloque rival. Argentina, plenamente consciente de este escenario, opondrá la agresividad física de Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, diseñando un cerrojo preparado para recuperar la pelota y lanzar transiciones rápidas a espaldas de la defensa europea.

Los nombres propios le añaden un condimento histórico a este enfrentamiento. Lionel Messi buscará bordar la cuarta estrella en el escudo argentino y agigantar aún más su leyenda en lo que podría ser su último gran baile mundialista. Para evitarlo, la zaga española deberá firmar un partido perfecto, mientras que en el otro extremo del campo, defensores como Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez tendrán la titánica tarea de neutralizar la electricidad y el desparpajo de figuras como Lamine Yamal y Nico Williams.

¿En qué canales de TV ver Argentina vs. España y a qué hora juegan?

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina vs. España se disputará este miércoles 15 de julio en el Estadio Nueva York. El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Dallas (CDT), equivalente a las 21:00 de España.

En Perú, el partido podrá verse desde las 2:00 p.m. a través de América TV (América tvGO), DSports (DIRECTV), Disney+ Premium y Paramount+. En España, la transmisión estará disponible desde las 9:00 p.m. por La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

En Argentina, el compromiso iniciará a las 4:00 p.m. y podrá seguirse mediante TyC Sports, Telefe (Mi Telefe), TV Pública, DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Mientras tanto, en México comenzará a la 1:00 p.m. y será transmitido por Canal 5, TUDN, Azteca 7, ViX y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)