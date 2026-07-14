La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva con apenas cuatro selecciones en carrera. A falta de las semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final, varios de los mejores delanteros del planeta mantienen opciones de terminar como máximos goleadores del torneo. Kylian Mbappé y Lionel Messi llegan igualados en la cima de la clasificación (8), mientras Harry Kane (6) todavía conserva posibilidades de acercarse al liderato.

El francés Kylian Mbappé comparte el primer lugar con ocho goles y lidera la carrera por la Bota de Oro gracias al criterio de desempate establecido por la FIFA. Además de sus anotaciones, suma tres asistencias, un registro que le permite ubicarse por delante de Lionel Messi cuando ambos tienen la misma cantidad de tantos. Francia disputará las semifinales frente a España con la misión de alcanzar una nueva final y con su máxima figura como principal candidato al premio individual.

Lionel Messi también acumula ocho goles y continúa siendo el gran referente ofensivo de Argentina. El capitán albiceleste ha firmado otra Copa del Mundo extraordinaria y buscará recuperar el primer lugar de la tabla de artilleros en la semifinal frente a Inglaterra. Con al menos dos partidos por disputar si alcanza la final, el rosarino tiene una oportunidad inmejorable para conquistar otra Bota de Oro mundialista.

Aunque Noruega quedó eliminada en los cuartos de final, Erling Haaland sigue ocupando el tercer puesto con siete goles. El delantero cerró su participación como uno de los grandes protagonistas del torneo y ahora dependerá de que ninguno de los futbolistas que siguen en competencia supere su registro para mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación final.

Kylian Mbappé registra ocho goles con Francia en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Harry Kane aparece inmediatamente después con seis anotaciones y todavía tiene margen para seguir escalando. Inglaterra disputará las semifinales frente a Argentina y, independientemente del resultado, el capitán inglés tendrá al menos un encuentro más por jugar. Un par de goles podrían meterlo de lleno en la pelea por el máximo reconocimiento individual del campeonato.

Otro futbolista inglés que continúa en la lucha es Jude Bellingham, también con seis tantos. El mediocampista del Real Madrid ha sido una de las grandes revelaciones ofensivas del torneo y comparte con Kane el objetivo de liderar el ataque de los ‘Three Lions’ en la recta final del Mundial. Su capacidad para aparecer desde segunda línea lo mantiene como un serio aspirante a seguir aumentando su cuenta.

Entre los jugadores que siguen con vida también destacan Ousmane Dembélé, con cinco goles, y Mikel Oyarzabal, con cuatro. Ambos tendrán la posibilidad de mejorar sus cifras en las semifinales entre Francia y España, un duelo que también podría tener un impacto directo en la clasificación de goleadores del torneo.

La tabla de goleadores del Mundial 2026 promete sufrir cambios importantes durante los próximos días. La FIFA establece que, en caso de empate en goles, el primer criterio de desempate son las asistencias y, si la igualdad persiste, se consideran los minutos disputados por cada jugador. Por ello, cada anotación y cada pase de gol en las semifinales y la final podrían resultar decisivos para definir al ganador de la Bota de Oro.

Lionel Messi enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Máximos goleadores del Mundial 2026:

País Futbolista Goles Partidos jugados Francia Kylian Mbappé 8 6 Argentina Lionel Messi 8 6 Noruega Erling Haaland 7 5 Inglaterra Harry Kane 6 6 Inglaterra Jude Bellingham 6 6 Francia Ousmane Dembélé 5 6 España Mikel Oyarzabal 5 4

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