Argentina vs. Inglaterra juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por las semifinales del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo argentino se mirará vía TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe y TV Pública, y en España por La1 de TVE (RTVE Play). ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 2:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México del miércoles 15 de julio.

Argentina vs. Inglaterra: previa del partido

La “Albiceleste”, vigente defensora de la corona, llega a esta penúltima instancia tras superar un durísimo ajedrez táctico ante Suiza en los cuartos de final. Los dirigidos por Lionel Scaloni han demostrado una tremenda madurez para manejar los momentos más críticos del torneo, amparándose en el inagotable talento de Lionel Messi y en la dinámica de un mediocampo que sabe dictar los tiempos del partido cuando el balón más quema.

Por la otra llave, la escuadra de los “Tres Leones” aterriza en estas semifinales luego de sobrevivir a una verdadera batalla de desgaste físico frente a Noruega. El equipo bajo el mando de Thomas Tuchel ha sabido combinar el orden táctico con la explosividad de sus transiciones, teniendo en el talento de Jude Bellingham a su máxima bujía creativa y en la frialdad de Harry Kane a su ejecutor letal de cara a portería.

Desde la pizarra, se anticipa una lucha encarnizada y sin tregua por el dominio del círculo central. Argentina intentará monopolizar la posesión con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, buscando asociaciones cortas y paciencia para desarmar el cerrojo rival. Inglaterra, por su parte, apostará por transiciones vertiginosas, el despliegue por las bandas y su histórico poderío en el juego aéreo para castigar cualquier desatención sudamericana.

De cara a este trascendental compromiso, Lionel Scaloni no guardará absolutamente nada y mandará su once de gala al terreno de juego. La alineación sudamericana arrancaría con Emiliano “Dibu” Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la línea defensiva; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister conformando el innegociable tridente del mediocampo; dejando en el frente de ataque a Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.

Por el bando europeo, Thomas Tuchel apostaría por un esquema rocoso diseñado para neutralizar los circuitos creativos del campeón. El once británico saltaría con Jordan Pickford bajo los tres palos; Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi y Nico O’Reilly en la retaguardia; Declan Rice y Elliot Anderson en la sala de máquinas; con Bukayo Saka, Jude Bellingham y Anthony Gordon en la zona de gestación; escoltando al capitán Harry Kane como único hombre en punta.

¿En qué canales de TV ver Argentina vs. Inglaterra y a qué hora juegan?

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina vs. Inglaterra se disputará este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta. El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Dallas (CDT), equivalente a las 21:00 de España.

En Perú, el partido podrá verse desde las 2:00 p.m. a través de América TV (América tvGO), DSports (DIRECTV), Disney+ Premium y Paramount+. En España, la transmisión estará disponible desde las 9:00 p.m. por La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

En Argentina, el compromiso iniciará a las 4:00 p.m. y podrá seguirse mediante TyC Sports, Telefe (Mi Telefe), TV Pública, DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Mientras tanto, en México comenzará a la 1:00 p.m. y será transmitido por Canal 5, TUDN, Azteca 7, ViX y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. (Video: AFA)