Argentina vs. Suiza cerrarán este sábado 11 de julio los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 en un duelo que promete ser uno de los más vibrantes de la ronda. El partido tiene un toque de adrenalina especial por tratarse de uno de los retos más complicados que se le podría presentar al cuadro ‘albiceleste’ que llegó hasta estas instancias sufriendo con rivales a los que, en papeles, debió superar con comodidad. Ahora se medirá con un equipo europeo muy ordenado. El encuentro se disputará en el Estadio de Kansas City y entregará el último boleto a las semifinales.

A solo horas del silbatazo inicial, la expectativa por el cruce de cuartos de final entre Argentina y Suiza ha alcanzado su punto máximo. Este sábado 11 de julio, el actual campeón del mundo se medirá ante un combinado europeo que llega en su mejor nivel, en un choque donde los errores se pagarán con la eliminación directa.

Desde el campamento sudamericano, los reportes de las últimas horas indican que Lionel Scaloni ha priorizado los trabajos de recuperación física. Tras el tremendo desgaste de los octavos, la consigna es que figuras clave como Lionel Messi y Alexis Mac Allister lleguen al cien por ciento para sostener el ritmo del partido.

Por el lado helvético, la concentración es absoluta y la moral está por las nubes. El equipo dirigido por Murat Yakin viene de realizar intensas sesiones tácticas a puerta cerrada, afinando ese bloque defensivo impenetrable que lidera Granit Xhaka, diseñado milimétricamente para neutralizar los circuitos ofensivos de la albiceleste.

En el plano táctico, el libreto parece estar totalmente definido. Argentina asumirá la iniciativa con el balón, buscando triangulaciones rápidas por el centro para intentar resquebrajar la muralla suiza. La paciencia será vital para no caer en la desesperación ante un rival que no cederá ni un centímetro.

Suiza, sumamente cómoda en su rol reactivo, esperará agazapada el mínimo error para desplegarse a toda velocidad. Apelarán a las transiciones rápidas y a los balones largos a espaldas de los defensores sudamericanos, buscando dar el gran batacazo y confirmar que son los “mata-gigantes” de esta edición.

¿Cuándo juegan Argentina vs. Suiza?

El partido entre Argentina vs. Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, está programado para este sábado 11 de julio desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Miami. El vencedor de esta llave se enfrentará al ganador del cruce entre Inglaterra y Noruega.

¿En qué canales ver Argentina vs. Suiza?

En cuanto a la transmisión del Inglaterra vs. Noruega, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que esta vez el duelo no será televisado por América TV (Canal 4) ni América tvGO en territorio peruano.