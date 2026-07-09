La Copa del Mundo 2026 ya vive sus días más decisivos. Luego de una intensa ronda de octavos, los cuartos de final quedaron definidos con cuatro cruces de alto voltaje: Francia vs. Marruecos, España vs. Bélgica, Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza. Ocho selecciones siguen en carrera por el título y de esos enfrentamientos saldrán los cuatro semifinalistas que buscarán un lugar en la gran final del torneo.

La parte alta del cuadro quedó compuesta por los dos primeros cruces de cuartos. Es decir, Francia y Marruecos se enfrentan en Boston por el boleto a semifinales, mientras que España y Bélgica harán lo propio en Los Ángeles. De esos dos partidos saldrá una de las semifinales del campeonato, con una llave que reúne a selecciones de enorme peso y a una Marruecos que quiere seguir agrandando su historia en el Mundial.

Alineaciones del Francia vs. Marruecos. (Foto: Getty Images)

En la otra mitad del cuadro aparecen los dos duelos restantes. Noruega vs. Inglaterra se jugará en Miami, en un cruce donde los ingleses intentarán imponer su jerarquía ante una selección noruega que viene sorprendiendo en esta Copa del Mundo. Por su parte, Argentina vs. Suiza cerrará la ronda de cuartos en Kansas City, con la ‘Albiceleste’ de Lionel Messi buscando dar otro paso rumbo al título frente a un rival que se metió entre los ocho mejores del certamen.

Noruega vs. Inglaterra. (Foto: Getty Images)

Con ese panorama, el cuadro de semifinales queda trazado de la siguiente manera: el ganador de Francia vs. Marruecos se enfrentará al vencedor de España vs. Bélgica, mientras que el ganador de Noruega vs. Inglaterra chocará con el vencedor de Argentina vs. Suiza. Es decir, las semifinales no se sortean ni se vuelven a armar de cero, sino que salen directamente de las llaves ya establecidas por FIFA desde el cuadro principal del torneo.

España vs. Bélgica. (Foto: Getty Images)

La primera semifinal del Mundial 2026 está programada para el martes 14 de julio, mientras que la segunda semifinal se jugará el miércoles 15 de julio. FIFA estableció que ambos encuentros correspondan a los partidos 101 y 102 del cuadro oficial, ya en la antesala de la gran final, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Antes, además, se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de semifinales.

En cuanto a las sedes, la primera semifinal se disputará en Dallas, mientras que la segunda se jugará en Atlanta, dos de las plazas elegidas por la FIFA para albergar la fase más caliente de la Copa del Mundo. Estos encuentros marcarán el cierre del camino para varias selecciones y la consagración de solo dos finalistas, por lo que se espera una audiencia masiva en todo el planeta.

Respecto a la transmisión, en Perú los partidos del Mundial 2026 vienen siendo emitidos por DSports y la plataforma DGO, señales que también cuentan con buena parte de la cobertura en Sudamérica. En otros países, la transmisión depende de los derechos locales, pero las semifinales estarán disponibles tanto por TV como por streaming oficial, tal como viene ocurriendo en las rondas anteriores del torneo.

Así, las semifinales del Mundial 2026 empiezan a quedar cada vez más claras: una saldrá del bloque conformado por Francia, Marruecos, España y Bélgica, y la otra del lado donde están Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza. Solo falta que se resuelvan los cuartos de final para conocer el cuadro definitivo, pero la Copa del Mundo ya está en su tramo más caliente y cada partido puede cambiar por completo el destino del torneo.

Semifinales del Mundial 2026:

De momento, estos son los cruces confirmados de las semifinales del Mundial 2026:

Ganador (Francia vs. Marruecos) vs. Ganador (España vs. Bélgica)

vs. vs. vs. Ganador (Noruega vs. Inglaterra) vs. Ganador (Argentina vs. Suiza)

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final de Mundial 2026 se disputarán entre el 9 y el 11 de julio, en una fase que reunirá a las 8 mejores selecciones del torneo tras superar la novedosa ronda de dieciseisavos de final, implementada por primera vez debido a la ampliación del certamen a 48 equipos. Durante tres días consecutivos, los aficionados disfrutarán de ocho partidos de eliminación directa que definirán a los ocho clasificados a la siguiente ronda.

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 en Perú?

En territorio peruano, los aficionados podrán seguir los partidos de los cuartos de final a través de América TV, que transmite una selección de encuentros en señal abierta, además de su plataforma digital tvGO, disponible para dispositivos móviles y Smart TV. Asimismo, DSports ofrecerá la cobertura más completa del certamen, con la transmisión de todos los compromisos de la Copa del Mundo mediante televisión por suscripción y su servicio de streaming DGO, convirtiéndose en una de las principales alternativas para seguir la fase decisiva del torneo.

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán disfrutar de los cuartos de final mediante las señales de Telefe, TV Pública y TyC Sports, cadenas que poseen los derechos de transmisión del Mundial 2026 en el país. Además, los encuentros estarán disponibles en las plataformas digitales de cada señal, permitiendo seguir la competición desde teléfonos, tabletas y computadoras. La selección argentina, vigente campeona del mundo, genera una enorme expectativa en esta instancia del torneo, por lo que se espera una amplia cobertura en todos los medios deportivos del país.

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 en España?

En España, los cuartos de final del Mundial 2026 podrán verse a través de La 1 de RTVE, la plataforma gratuita RTVE Play y el servicio de streaming deportivo DAZN, que cuenta con una amplia cobertura del certamen. La televisión pública española continuará emitiendo varios de los partidos más importantes del torneo, mientras que DAZN ofrecerá una experiencia más completa para los aficionados que deseen seguir todos los detalles de la fase eliminatoria.

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 en México?

Los seguidores del fútbol en México tendrán la posibilidad de ver los cuartos de final por medio de las señales de TelevisaUnivision, además de sus plataformas digitales y canales asociados. La cobertura del Mundial también incluye transmisiones especiales, programas de análisis y contenidos exclusivos relacionados con la participación de la selección mexicana, que logró instalarse entre las 16 mejores selecciones del torneo.

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 en Colombia?

En Colombia, la cobertura de los cuartos de final estará a cargo de Caracol TV, RCN Televisión y DSports, mientras que los aficionados también podrán seguir los encuentros mediante plataformas de streaming como DGO, Disney+ Premium, Ditu y la aplicación de Canal RCN. La clasificación del combinado cafetero a las rondas de eliminación directa ha disparado el interés de los aficionados, que tendrán múltiples alternativas para no perderse ningún detalle de la participación de su selección.

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 en Paraguay?

En Paraguay, los partidos de los cuartos de final del Mundial 2026 serán transmitidos por TyC Sports y por la señal de DSports, que posee los derechos de emisión de todos los encuentros del torneo en gran parte de Sudamérica. La histórica clasificación de la Albirroja a esta instancia, tras eliminar a Alemania en una dramática definición por penales, ha generado una enorme expectativa entre los hinchas paraguayos, quienes podrán seguir cada minuto de la competición a través de televisión y plataformas digitales.

¿Cuándo se disputarán los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final se jugarán entre el 9 y el 11 de julio de 2026, en una etapa considerada por muchos como el inicio de la recta decisiva hacia el título. Solo ocho selecciones permanecerán con vida en el campeonato y lucharán por un lugar entre las cuatro mejores del mundo. Esta ronda suele ofrecer algunos de los enfrentamientos más atractivos del torneo, con choques entre potencias históricas y selecciones revelación que buscan seguir haciendo historia.

¿Cuándo se jugarán las semifinales del Mundial 2026?

Las semifinales del Mundial 2026 están programadas para el 14 y 15 de julio, fechas en las que se conocerán a las dos selecciones que disputarán el partido más importante del fútbol mundial. Esta fase es una de las más esperadas por los aficionados debido a la enorme presión y el alto nivel de competencia que presentan los equipos sobrevivientes. Además, los encuentros de semifinales suelen dejar momentos memorables, actuaciones históricas y emociones que quedan grabadas en la memoria de los hinchas.

¿Cuándo se jugará el partido por el tercer puesto del Mundial 2026?

El encuentro por el tercer lugar del Mundial se disputará el 18 de julio de 2026, un día antes de la gran final. Aunque no entrega el trofeo más importante, este partido tiene un enorme valor deportivo y simbólico, ya que permite a una selección cerrar su participación en el torneo con una victoria y subir al podio mundialista.

¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026, fecha en la que el planeta entero se paralizará para conocer al nuevo campeón del mundo. El partido decisivo se celebrará en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, recinto que albergará el cierre de la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro pondrá fin a un torneo histórico de 104 partidos y 48 selecciones participantes, el más grande en la historia de los Mundiales, y coronará al sucesor de la campeona vigente.

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