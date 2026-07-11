Argentina vs. Suiza juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los cuartos de final del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo argentino se mirará vía TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe y TV Pública. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro, este sábado 11 de julio? A las 8:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

Argentina vs Suiza: previa del partido

Los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 nos entregan este sábado 11 de julio un cruce de altísima tensión y pronóstico reservado. La vigente campeona defensora, Argentina, medirá fuerzas ante la siempre rocosa e impredecible selección de Suiza en una eliminatoria donde un mínimo error táctico significará armar las maletas. Aquí tienes el desglose completo y actualizado, estructurado y listo para encender la cámara, arrancar a grabar tu análisis en solitario y tener a la mano todos los apuntes clave para liderar el minuto a minuto del encuentro.

El equipo comandado por Lionel Scaloni aterriza en esta instancia decisiva arrastrando la inmensa presión de revalidar su corona. La “Albiceleste” viene de superar los octavos de final imponiendo condiciones gracias a la fluidez de su mediocampo y la jerarquía de un Lionel Messi que, en su último baile mundialista, sigue siendo el principal motor ofensivo. El bloque sudamericano ha demostrado solidez, pero el desgaste físico acumulado empieza a ser un factor a considerar.

En la otra vereda aparece una Suiza que, bajo la dirección de Murat Yakin, se ha consolidado como uno de los equipos más indescifrables y tácticos del torneo. El elenco helvético llega con la confianza por las nubes tras superar su respectivo cruce de octavos, demostrando una vez más que no le tiembla el pulso ante las potencias. Su mediocampo, liderado por la experiencia de Granit Xhaka, es un auténtico reloj suizo que sabe dictar los tiempos del partido a su antojo.

Desde la pizarra, el choque plantea un dominio territorial muy marcado. Argentina buscará monopolizar la posesión de la esférica con triangulaciones rápidas entre Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, intentando ensanchar el campo para romper el bloque rival. Suiza, muy fiel a su estilo, agrupará sus líneas de manera compacta para asfixiar los circuitos creativos sudamericanos, apostando por recuperaciones rápidas y transiciones verticales para explotar la velocidad de sus atacantes al espacio.

¿Dónde ver Argentina vs Suiza EN VIVO por TV y streaming?

El esperado duelo por los cuartos de final del Mundial 2026 podrá seguirse en distintos países a través de señales de televisión abierta, cable y plataformas digitales. En Argentina, la transmisión estará a cargo de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports y sus respectivas plataformas de streaming como Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play.

En Perú, los aficionados podrán seguir el Argentina vs Suiza mediante DSports y la plataforma DGO, mientras que en Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y Venezuela también estará disponible a través de DSports, DGO y ViX, dependiendo del operador contratado. En Paraguay, además, la transmisión estará disponible por Canal Trece, mientras que en Bolivia podrá verse por Tigo Sports y ViX.

Para los aficionados en México, el compromiso será transmitido en señal abierta por TV Azteca 7, además de Azteca Deportes Network y la plataforma ViX, por lo que podrá seguirse completamente gratis en televisión abierta. También habrá cobertura digital a través de los canales oficiales de TV Azteca.

En España, el encuentro podrá verse en La 1 de RTVE, además de las plataformas RTVE Play y DAZN, que ofrecerán la transmisión en directo del primer partido de los cuartos de final del Mundial 2026. Los aficionados también podrán seguir la cobertura minuto a minuto, alineaciones y todas las incidencias del compromiso en DEPOR.

¿A qué hora juegan Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026?

El esperado duelo entre franceses y marroquíes se disputará este sábado 11 de julio en el Kansas City Stadium, marcando la jornada final de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Debido a que el encuentro se jugará en la costa este de Estados Unidos, los horarios variarán según cada país, por lo que millones de aficionados ya se preparan para seguir uno de los partidos más atractivos del torneo.

En Perú, Colombia y Ecuador, el compromiso entre Francia y Marruecos comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Bolivia, Venezuela y Chile el pitazo inicial será a las 9:00 p.m.. Los aficionados en Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil podrán disfrutar del encuentro desde las 10:00 p.m., en un horario ideal para seguir el arranque de los cuartos de final del Mundial.

En México, el horario dependerá de la región del país. En la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el partido arrancará a las 7:00 p.m., mientras que en la costa este de Estados Unidos se jugará desde las 9:00 p.m. (EDT) y en la costa oeste, como Los Ángeles y Seattle, comenzará a la 6:00 p.m. (PDT).

En Europa, el duelo podrá seguirse durante la noche. En España comenzará a las 3:00 a.m. del día siguiente, mientras que en Francia, Alemania, Italia, Bélgica y otros países de Europa Central también se jugará a las 23:00 horas. En Reino Unido el balón empezará a rodar a las 10:00 p.m., permitiendo que el continente europeo disfrute en horario estelar de uno de los encuentros más esperados del campeonato.

Posible alineación de Argentina: Emiliano “Dibu”; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez.

Posible alineación de Suiza: Yann Sommer; Fabian Schär, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Silvan Widmer, Michel Aebischer; Remo Freuler, Granit Xhaka; Ruben Vargas, Dan Ndoye, Breel Embolo.

Argentina vs. Suiza se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Video: AFA)