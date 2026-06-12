Autogol de Damián Bobadilla para el 1-0 de Estados Unidos sobre Paraguay (Video: ESPN)
Autogol de Damián Bobadilla para el 1-0 de Estados Unidos sobre Paraguay (Video: ESPN)

Minuto 7 del encuentro y la golpeó primero. Un desafortunado autogol de Bobadilla terminó adelantando al conjunto norteamericano, que se puso 1-0 arriba frente a Paraguay en el arranque del partido por el Mundial 2026. El defensor paraguayo intentó despejar un balón peligroso dentro del área, pero terminó enviándolo al fondo de su propia portería. El tanto dejó en silencio a los hinchas guaraníes y obligó al equipo sudamericano a reaccionar rápidamente para buscar la igualdad. Mientras tanto, Estados Unidos aprovechó el impulso anímico para asumir el control de las acciones en los primeros minutos del compromiso.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC