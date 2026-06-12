GEN TV pasará el Paraguay vs. Estados Unidos EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el Estadio de Los Ángeles, ubicado en Estados Unidos, por la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. En suelo paraguayo, la televisación también estará a cargo de Unicanal, Trece y Popu TV. En otros países de Latinoamérica se verá a través de las sáneles de ESPN y DSports, disponibles en los servicios de Disney Plus Premium y DIRECTV (DGO), respectivamente. Todo comienza a las 10:00 p.m. en Paraguay, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador.

DSports, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, América TV, Unicanal, Trece y GEN TV transmitirán el partido entre Paraguay vs. Estados Unidos. (Video: Albirroja)

¿Cómo ver GEN TV en Paraguay para ver Paraguay vs. Estados Unidos?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido entre Paraguay y Estados Unidos a través de GEN TV, canal que forma parte de la cobertura oficial de la selección paraguaya durante el Mundial 2026. La señal está disponible mediante televisión por cable y a través de las plataformas digitales oficiales del medio.

¿Cómo ver GEN TV en Perú para ver Paraguay vs. Estados Unidos?

En Perú, los aficionados pueden acceder a la señal de GEN TV mediante su transmisión en línea a través de las plataformas digitales oficiales del canal. Dependiendo de las restricciones de derechos televisivos, la disponibilidad puede variar durante los encuentros del Mundial.

¿Cómo ver GEN TV en Argentina para ver Paraguay vs. Estados Unidos?

Los seguidores del fútbol en Argentina podrán ver la programación de GEN TV mediante su señal por internet y otros servicios de televisión que incluyan canales paraguayos dentro de su oferta internacional.

¿Cómo ver GEN TV en Ecuador para ver Paraguay vs. Estados Unidos?

Quienes se encuentren en Ecuador podrán intentar seguir la transmisión de GEN TV mediante sus plataformas digitales oficiales. Se recomienda verificar previamente si la señal del partido está habilitada para usuarios fuera de Paraguay.

¿Cómo ver GEN TV en Colombia para ver Paraguay vs. Estados Unidos?

En Colombia, la alternativa para acceder a la cobertura de GEN TV es a través de su transmisión online. Algunos operadores de televisión internacional también pueden incluir el canal dentro de su programación.

¿Cómo ver GEN TV en España para ver Paraguay vs. Estados Unidos?

Los aficionados que residan en España podrán seguir la señal de GEN TV mediante internet y los servicios digitales habilitados por el canal. No obstante, algunas emisiones deportivas podrían estar sujetas a restricciones geográficas.

¿Cómo ver GEN TV en México para ver Paraguay vs. Estados Unidos?

En México, GEN TV puede verse mediante su señal digital oficial y otras plataformas que distribuyen canales paraguayos. Antes del inicio del encuentro, es aconsejable comprobar que la transmisión del Mundial esté disponible para usuarios fuera de Paraguay.