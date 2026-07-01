Bélgica vs. Senegal juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en Brasil será transmitido por CazéTV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, será otra de las alternativas para seguir el encuentro. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. En Perú, el partido también podrá verse por América TV y América tvGO. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 5:00 p.m. en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; 2:00 p.m. en México; y 10:00 p.m. en España. El compromiso se disputará el miércoles 1 de julio en el Estadio Seattle, por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.
Contenido Sugerido
Contenido GEC