Joao Pedro en el partido del Chelsea vs Manchester City. (Video: ESPN)
Joao Pedro en el partido del Chelsea vs Manchester City. (Video: ESPN)

Preocupación total. encendió las alarmas en Brasil tras salir lesionado durante el duelo entre Chelsea y Manchester City, en un partido que dejó inquietud no solo en su club, sino también en el entorno de la selección. El atacante no pudo continuar en el campo debido a molestias físicas y tuvo que ser sustituido, generando incertidumbre sobre la gravedad de la lesión. La situación preocupa especialmente a , quien sigue de cerca el estado de sus jugadores de cara a los próximos compromisos por la . En las próximas horas se espera un parte médico oficial para conocer el diagnóstico y el tiempo estimado de recuperación del futbolista.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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