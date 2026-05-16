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¡Se encienden las alarmas para Ancelotti! Joao Pedro sale lesionado en el Chelsea vs. Manchester City
Preocupación total. Joao Pedro encendió las alarmas en Brasil tras salir lesionado durante el duelo entre Chelsea y Manchester City, en un partido que dejó inquietud no solo en su club, sino también en el entorno de la selección. El atacante no pudo continuar en el campo debido a molestias físicas y tuvo que ser sustituido, generando incertidumbre sobre la gravedad de la lesión. La situación preocupa especialmente a Carlo Ancelotti, quien sigue de cerca el estado de sus jugadores de cara a los próximos compromisos por la Copa del Mundo. En las próximas horas se espera un parte médico oficial para conocer el diagnóstico y el tiempo estimado de recuperación del futbolista.
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.