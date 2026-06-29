vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los 16avos de final del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en Brasil será televisado por TV Globo, sportv y CazéTV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas para seguir el compromiso. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. En Perú, el encuentro se verá por América TV y América TVGO. ¿A qué hora inicia el partido? A las 12:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. El compromiso se disputará el lunes 29 de junio en el Estadio Houston.

Brasil vs. Japón se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: CBF)
Brasil vs. Japón se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: CBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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