vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo argentino se mirará vía TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe y TV Pública, y en Perú por América TV (América tvGO). ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 3:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

Mira el Mundial 2026 por las señales América TV (Canal 4), América tvGO, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium, para que puedas disfrutar el encuentro entre Brasil vs. Noruega. (Video: CBF)
Mira el Mundial 2026 por las señales América TV (Canal 4), América tvGO, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium, para que puedas disfrutar el encuentro entre Brasil vs. Noruega. (Video: CBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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