Cabo Verde vs. Arabia Saudita juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá seguir por la señal de DSports, disponible para los clientes de DIRECTV y mediante la plataforma DGO. ESPN, a través de Disney Plus, será otra de las alternativas para disfrutar del compromiso. En Perú, el encuentro también será transmitido por América TV y América TVGO. ¿A qué hora inicia el partido? El choque comenzará a las 7:00 p.m. (hora de Perú), con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, una hora menos en México, y siete horas más tarde en España. El compromiso se disputará en el Houston Stadium. No recomendamos utilizar señales piratas para seguir este importante encuentro del Mundial 2026.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita se enfrentan por el Mundial 2026. (Video: Selección de Cabo Verde)

¿Dónde ver Cabo Verde vs. Arabia Saudita en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Cabo Verde vs. Arabia Saudita a través de América Televisión en señal abierta. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet. Asimismo, los usuarios de Disney Plus podrán acceder a la transmisión online mediante ESPN.

¿Dónde ver Cabo Verde vs. Arabia Saudita en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por DSports para los clientes de DIRECTV. También estará disponible mediante la plataforma DGO y por ESPN en los operadores que incluyan la señal deportiva.

¿Dónde ver Cabo Verde vs. Arabia Saudita en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y la plataforma DGO para disfrutar del partido en vivo.

¿Dónde ver Cabo Verde vs. Arabia Saudita en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Dónde ver Cabo Verde vs. Arabia Saudita en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro mediante ESPN y DSports. Asimismo, los clientes de DIRECTV tendrán acceso a la transmisión a través de DGO.

¿Dónde ver Cabo Verde vs. Arabia Saudita en España?

En territorio español, el partido podrá verse mediante plataformas y operadores que cuenten con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en el país, según la programación vigente.

¿Dónde ver Cabo Verde vs. Arabia Saudita en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de las señales con derechos de transmisión del Mundial 2026 en territorio nacional, además de las plataformas oficiales de streaming habilitadas para el torneo.

¿Dónde ver Cabo Verde vs. Arabia Saudita en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Dónde ver Cabo Verde vs. Arabia Saudita en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante DSports a través de DIRECTV. Asimismo, la plataforma DGO permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.