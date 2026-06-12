Canadá vs. Bosnia juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo podrá verse por las señales de DSports y ESPN, disponibles a través de DIRECTV y DGO. Asimismo, Disney Plus será una de las alternativas de streaming para seguir todas las incidencias del encuentro. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 2:00 p.m. del viernes 12 de junio, con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Bolivia; y tres horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El compromiso se disputará en el BMO Field.

Canadá vs. Bosnia se enfrentan por la jornada 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de Canadá)

¿Cómo ver Canadá vs. Bosnia en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el encuentro entre Canadá y Bosnia mediante las señales de ESPN y DSports. Asimismo, las plataformas Disney Plus y DGO ofrecerán la transmisión online del compromiso correspondiente a la primera fecha del Mundial 2026.

¿Cómo ver Canadá vs. Bosnia en Argentina?

En Argentina, el partido podrá verse a través de ESPN y DSports, disponibles en los principales operadores de televisión de paga. Además, Disney Plus y DGO serán alternativas para seguir el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Cómo ver Canadá vs. Bosnia en Ecuador?

Los hinchas ecuatorianos tendrán la posibilidad de disfrutar del duelo entre Canadá y Bosnia mediante las señales de ESPN y DSports, además de las plataformas digitales Disney Plus y DGO.

¿Cómo ver Canadá vs. Bosnia en Colombia?

En Colombia, la transmisión del encuentro estará disponible por ESPN y DSports, así como en los servicios de streaming Disney Plus y DGO, que contarán con la cobertura del Mundial 2026.

¿Cómo ver Canadá vs. Bosnia en España?

Los aficionados que se encuentren en España podrán seguir el compromiso mediante los operadores y plataformas que cuenten con los derechos correspondientes para emitir los encuentros del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver Canadá vs. Bosnia en México?

En México, los seguidores del torneo podrán ver el partido mediante ESPN y Disney Plus, además de otras plataformas autorizadas que cuenten con los derechos de transmisión del Mundial 2026.

¿Cómo ver Canadá vs. Bosnia en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir este compromiso a través de ESPN y DSports, además de las alternativas digitales Disney Plus y DGO, que ofrecerán la cobertura completa del encuentro.