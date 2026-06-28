vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los 16avos de final del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En gran parte de Latinoamérica, el compromiso se podrá seguir por la señal de DSports, disponible para los clientes de DIRECTV y mediante la plataforma de streaming DGO, mientras que en Brasil será transmitido por Caze TV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, también ofrecerá la cobertura del encuentro. En Perú, el duelo se podrá ver por América TV y América tvGO. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. El partido se disputará el domingo 28 de junio en el Estadio Los Angeles, desde las 2:00 p.m. (hora peruana), con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México.

Canadá se enfrenta a Sudáfrica por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Canadá)
Canadá se enfrenta a Sudáfrica por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Canadá)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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