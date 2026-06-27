Canadá vs. Sudáfrica abrirán los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este domingo 28 de junio en el Estadio Los Ángeles, en un duelo histórico para ambas selecciones, que por primera vez lograron clasificar a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

El combinado canadiense, dirigido por James March, llega a esta instancia luego de una irregular fase de grupos. En su debut igualó 1-1 frente a Bosnia-Herzegovina, posteriormente goleó por 6-0 a Qatar y cerró su participación con una derrota por 2-1 ante Suecia.

Pese a la caída en la última jornada, Canadá logró asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final y buscará hacer valer su condición de anfitrión para seguir avanzando en el certamen.

Por su parte, Sudáfrica, bajo la conducción técnica del belga Hugo Broos, también escribió una página histórica al instalarse por primera vez en una ronda de eliminación directa de un Mundial.

El elenco africano inició su participación con una derrota por 2-0 ante México. Sin embargo, logró recuperarse con un empate frente a República Checa y selló su clasificación gracias a una agónica victoria por 1-0 sobre Corea del Sur.

¿Cuándo juega Canadá vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

El encuentro entre Canadá y Sudáfrica se disputará este domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles y marcará el inicio de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Canadá vs. Sudáfrica?

En cuanto a los horarios, el partido se jugará a las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 3:00 p.m. en Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay; y a las 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil.

Para los aficionados canadienses, el compromiso iniciará a las 12:00 p.m. en Vancouver, 1:00 p.m. en Calgary y Edmonton, y 3:00 p.m. en Toronto, Ottawa y Montreal. Mientras que en Halifax será a las 4:00 p.m. y en St. John’s a las 4:30 p.m. En Sudáfrica, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m. en Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Pretoria.

La transmisión del compromiso estará a cargo de DirecTV, DirecTV Go, ViX y Paramount+, mientras que Depor ofrecerá el minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro.

¿Dónde ver Canadá vs. Sudáfrica en Perú?

En Perú, el encuentro entre Canadá vs Sudáfrica será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Canadá vs. Sudáfrica en Argentina?

En Argentina, el encuentro entre Canadá vs. Sudáfrica será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Canadá vs. Sudáfrica en Chile?

En Chile, el encuentro entre Canadá vs. Sudáfrica será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Canadá vs. Sudáfrica en Colombia?

En Colombia, el encuentro entre Canadá vs. Sudáfrica será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Canadá vs. Sudáfrica en Paraguay?

En Paraguay, el encuentro entre Canadá vs. Sudáfrica será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Canadá vs. Sudáfrica en Uruguay?

En Uruguay, el encuentro entre Canadá vs. Sudáfrica será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Canadá vs. Sudáfrica en Venezuela?

En Venezuela el encuentro entre Canadá vs. Sudáfrica será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Canadá vs. Sudáfrica en Bolivia?

En Bolivia el encuentro entre Canadá vs. Sudáfrica será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Canadá vs. Sudáfrica en México?

En México el encuentro entre Canadá vs. Sudáfrica será transmitido por TUDN, Vix Premium y Canal 5, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

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