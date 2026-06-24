Canadá vs. Qatar juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que ESPN, a través de Disney Plus, es otra de las alternativas para seguir el compromiso. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. En Perú el duelo se verá por América TV y América TVGO. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; una hora más en Bolivia; y una hora menos en México. El partido se disputará el miércoles 24 de junio en el Estadio Vancouver.

La trascendental tercera jornada del Mundial 2026 nos regalará mañana 24 de junio un choque de alto voltaje entre Suiza y Canadá. Ambas escuadras saltarán al terreno de juego con la obligación de sumar un triunfo vital para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

El combinado suizo, dirigido por Murat Yakin, llega a este duelo decisivo confiando en su habitual solidez defensiva y orden táctico. Los europeos buscarán imponer su mayor experiencia en este tipo de torneos para no llevarse sorpresas inesperadas ante el ímpetu norteamericano.

La estrategia helvética pasará por el control absoluto del mediocampo bajo el liderazgo y la jerarquía de Granit Xhaka. A partir de allí, el equipo intentará generar espacios con mucha paciencia para abastecer a sus delanteros y lastimar el arco canadiense.

Por su parte, la selección de Canadá afronta este compromiso con la motivación extra de jugar con gran apoyo de su público local. Impulsados por el talento de su generación dorada, los norteamericanos saldrán a dejar la vida en la cancha para mantener vivo el sueño.

El plan táctico del conjunto canadiense apostará por transiciones extremadamente veloces y una presión asfixiante en la zona ofensiva. Jugadores explosivos como Alphonso Davies y Jonathan David serán las piezas claves para desequilibrar y romper el esquema defensivo suizo.

Este vibrante cruce definirá el futuro inmediato de ambas naciones en la máxima cita del balompié internacional. Será una auténtica batalla donde la estricta disciplina europea y el dinamismo norteamericano chocarán por un ansiado boleto a los dieciseisavos de final.

Canadá vs. Suiza: ver transmisión gratis ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO. (Video: @canadasoccer)