El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, se desarrolla con mucho éxito, jugados más de la mitad de los partidos programados para la fase de grupos, algunos combinados nacionales se han asegurado el primer lugar de sus series y, como consecuencia, enfrentarse a algunas de las selecciones que accederán a la ronda de dieciseisavos de final como una de las mejores terceras.

Tal es el caso de los anfitriones México y Estados Unidos, además de Alemania, que obtuvieron dos victorias en sus primeras presentaciones y aguardan por el desenlace de las demás series para conocer a sus próximos rivales en el torneo.

Cabe precisar que esta ronda de eliminación directa iniciará el próximo domingo 28 de junio y tendrá enfrentamientos hasta el viernes 3 de julio. Una vez finalizados los partidos, se definirá la ronda de octavos de final.

Como se recuerda, la FIFA decidió que para esta edición participen 48 selecciones y, por tal motivo, no solo los dos primeros del grupo avanzarán de ronda, sino también los ocho mejores terceros.

¿Cómo serán los 16avos de final del Mundial 2026?

A la espera de la fecha final de la fase de grupos, se pueden ir armando los cruces definitivos para esta ronda, en la que es de suma importancia. A continuación compartimos cómo se darán los encuentros que dejarán a los mejores 16 seleccionados de la competición.

Alemania vs Mejor tercero

vs Mejor tercero 1° Grupo I vs Mejor tercero

2° Grupo A vs 2° Grupo B

1° Grupo F vs 2° Grupo C

2° Grupo K vs 2° Grupo L

1° Grupo H vs 2° Grupo J

Estados Unidos vs Mejor tercero

vs Mejor tercero 1° Grupo G vs Mejor tercero

1° Grupo C vs 2° Grupo F

2° Grupo E vs 2° Grupo I

México vs Mejor tercero

vs Mejor tercero 1° Grupo L vs Mejor tercero

1° Grupo J vs 2° Grupo H

2° Grupo D vs 2° Grupo G

1° Grupo B vs Mejor tercero

1° Grupo K vs Mejor tercero

La vigente campeona del mundo inició con dos victorias y Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. (Foto: Selección Argentina)

Es importante mencionar que, pese a diversos cambios en el formato del Mundial, para esta ronda se mantendrá la eliminación directa. En caso de empate en los 90 minutos, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos. Si la igualdad no se rompe, todo se definirá en tiros de penal.

Grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Catar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Irak

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

República Democrática del Congo

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

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