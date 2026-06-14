La Copa Mundial FIFA 2026 continúa con uno de los encuentros más esperados de la jornada: Ecuador vs. Costa de Marfil. La selección ecuatoriana buscará arrancar con el pie derecho su participación en el torneo, mientras que los africanos intentarán dar el golpe en un grupo que promete grandes emociones desde el inicio.
Los aficionados en Perú podrán seguir todas las incidencias del compromiso mediante América TV, señal abierta que transmite algunos de los partidos más importantes del Mundial 2026. Además, quienes prefieran ver el encuentro desde su celular, tablet, computadora o Smart TV tendrán la posibilidad de acceder a la transmisión online a través de América TVGO. Si quieres saber cómo ver el partido EN VIVO y cuáles son los horarios en cada país, sigue leyendo esta guía completa.
¿Cómo ver América TV EN VIVO por TV y por Internet?
América TV es uno de los canales que cuenta con los derechos de transmisión de diversos encuentros de la Copa Mundial FIFA 2026 para el público peruano. Los espectadores podrán seguir la señal de distintas formas:
Ver América TV por señal abierta
- Lima y Callao: Canal 4 (SD) y Canal 704 HD en algunos operadores.
- Disponible de manera gratuita con antena digital terrestre en gran parte del territorio peruano.
- También se encuentra en la mayoría de servicios de televisión por cable y satélite.
Ver América TV por Internet
Si deseas seguir Ecuador vs. Costa de Marfil desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, puedes utilizar:
- América TVGO (sitio web oficial).
- Aplicación América TVGO para Android.
- Aplicación América TVGO para iPhone y iPad.
- Smart TV compatibles con la aplicación.
- Navegadores web en computadoras y laptops.
La plataforma permite acceder a la programación en vivo del canal y seguir la cobertura del Mundial 2026 desde cualquier lugar.
¿A qué hora juega Ecuador vs. Costa de Marfil?
El partido entre Ecuador y Costa de Marfil se disputará este domingo 14 de junio de 2026 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.
|País
|Hora
|Perú
|6:00 p.m.
|Ecuador
|6:00 p.m.
|Colombia
|6:00 p.m.
|Panamá
|6:00 p.m.
|México
|5:00 p.m.
|Costa Rica
|5:00 p.m.
|Guatemala
|5:00 p.m.
|Honduras
|5:00 p.m.
|El Salvador
|5:00 p.m.
|Nicaragua
|5:00 p.m.
|Bolivia
|7:00 p.m.
|Venezuela
|7:00 p.m.
|Chile
|8:00 p.m.
|Argentina
|8:00 p.m.
|Uruguay
|8:00 p.m.
|Paraguay
|8:00 p.m.
|Brasil
|8:00 p.m.
|Estados Unidos (ET)
|7:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|4:00 p.m.
|España
|1:00 a.m. del lunes 15 de junio