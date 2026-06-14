Ecuador comienza su travesía en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este domingo 14 de junio desde las 7 pm ET / 6 pm hora de Quito / 4 pm PT cuando enfrente a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania, un evento clave que definirá el rumbo del Grupo E que comparte con Alemania y Curazao. El máximo torneo de selecciones, que será el primero con 48 equipos participantes, se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. ¿Quieres ver GRATIS el partido Ecuador vs. Costa de Marfil en vivo por el Mundial 2026 desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público ecuatoriano estará a cargo del Canal 5 de Teleamazonas en señal abierta, cableoperadores y streaming. Aquí te contamos los pasos que debes seguir para acceder a la cobertura del evento deportivo de forma segura y libre de sitios piratas.

El Mundial 2026 tendrá 104 partidos, la mayoría (78) jugados en Estados Unidos a lo largo de 16 estadios repartidos entre los tres países anfitriones. La fase de grupos se extenderá del 11 al 27 de junio, seguida por la Ronda de 32 (28 de junio al 3 de julio) y los Octavos de Final (4 al 7 de julio). El camino hacia la final, programada para el 19 de julio, incluye los Cuartos de Final (9 al 11 de julio) y las Semifinales (14 y 15 de julio).

¿Dónde ver TELEAMAZONAS EN VIVO GRATIS, partido Ecuador vs. Costa de Marfil por la Copa del Mundo 2026?

En el Canal 5 de la televisión abierta podrás captar la señal gratuita de Teleamazonas en todos los rincones del Ecuador. También puedes ver en los cableoperadores de DIRECTV, TV Cable, Inter Satelital y Claro TV. Estos son los números que debes marcar para ver el partido Ecuador vs. Costa de Marfil por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa del Mundo 2026.

Canal 180 de DirecTV

Canal 3043 de Inter Satelital

Canal 8 de TV Cable (Ambato)

Canal 11 de TV Cable (Cuenca)

Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)

Canal 13 de TV Cable (Ibarra)

Canal 5 de TV Cable (Loja)

Canal 11 de TV Cable (Machala)

Canal 5 de TV Cable (Manta)

Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)

Canal 5 de TV Cable (Quito)

Señal Satelital de Claro TV

¿Cómo ver GRATIS el partido Ecuador vs. Costa de Marfil por la Copa del Mundo 2026 EN VIVO GRATIS por Internet?

Desde el sitio web de Teleamazonas podrás seguir el partido Ecuador vs. Costa de Marfil por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa del Mundo 2026 GRATIS en línea desde tu televisor Smart TV, teléfono celular, Tablet y PC.

Ecuador vs. Costa de Marfil por la Copa del Mundo 2026: fecha, horario, lugar y dónde verlo

Día : 14-06-2026

: 14-06-2026 Evento : Ecuador vs. Costa de Marfil por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Ecuador vs. Costa de Marfil por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Hora : 18:00 de Quito

: 18:00 de Quito TV : Teleamazonas

: Teleamazonas Streaming : Sitio web de Teleamazonas

: Sitio web de Teleamazonas Sede: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania (EE.UU.)