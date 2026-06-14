Ecuador y Costa de Marfil se citan este domingo 14 de junio desde las 18:00 horas de Bogotá (7:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT) para mostrar, en suelo estadounidense, lo mejor de su fútbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026: un choque cargado de talento, orgullo y promesa de goles entre el Tricolor y Les Éléphants. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, un escenario que, por noventa minutos, se vestirá de los colores de los protagonistas del duelo y alentarán a sus mejores estrellas en el inicio de su camino por conquistar el torneo que organizan conjuntamente Canadá, México y Estados Unidos. ¿Quieres ver el juego Ecuador vs. Costa de Marfil en vivo por televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del cotejo para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV en señal abierta y cableoperadores (DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, HD Multiplay, Tigo y Colcable). También se podrá seguir por streaming en Caracol Play y el sitio web de Caracol Televisión.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Ecuador vs. Costa de Marfil por amistoso al Mundial 2026?

Estos son los canales de Caracol TV disponibles en los principales operadores de cable (DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros). De este modo, será posible ver el duelo Ecuador vs. Costa de Marfil por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre Ecuador y Costa de Marfil por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa del Mundo FIFA 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo puedo consultar la programación de GOL Caracol?

Si quieres saber más sobre la programación de GOL Caracol en Caracol Televisión, ingresa a caracoltv.com/programacion, donde encontrarás la parrilla semanal de contenidos de Caracol Televisión y Caracol Televisión Internacional.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO, Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

Si en caso deseas ver todos los juegos de Colombia y las selecciones sudamericanas en la Copa Mundial de Fútbol 2026 deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.

Horario, TV y dónde ver en vivo Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Horario : 18:00 (Bogotá) | 7 pm ET / 4 pm PT

: 18:00 (Bogotá) | 7 pm ET / 4 pm PT Partido : Ecuador vs. Costa de Marfil, por la Fecha 1 del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Ecuador vs. Costa de Marfil, por la Fecha 1 del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Fecha : Domingo 14 de junio

: Domingo 14 de junio TV : GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play

: GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play Lugar : Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos)