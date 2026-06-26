Canal 5 transmitirá el encuentro entre Uruguay vs. España EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por el Mundial 2026. Este no es el único canal que lo pasará en Uruguay, ya que también estarán las televisaciones de Antel TV, así como las que están disponibles para toda Latinoamérica a través de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). No lo busques en Fútbol Libre TV, ya que esta es considerada una señal pirata. Toma nota de que este compromiso se jugará en el Estadio Guadalajara desde las 7:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil.

Uruguay vs. España será transmitido por Canal 5, Antel TV, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus Premium, La1 de TV y RTVE Play. (Video: AUF)

¿Cómo ver Uruguay vs. España por Canal 5 de Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el partido entre Uruguay y España a través de Canal 5, una de las señales que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en territorio uruguayo. Además del encuentro en vivo, el canal ofrecerá una cobertura especial con la previa, análisis, entrevistas y toda la información relacionada con la Celeste.

¿Cómo ver Canal 5 en señal abierta?

La manera más sencilla de disfrutar del partido es sintonizando Canal 5 en televisión abierta. Al tratarse de una señal pública con cobertura nacional, millones de uruguayos podrán acceder gratuitamente a la transmisión del encuentro entre Uruguay y España.

¿Cómo ver Canal 5 por televisión para abonados?

Además de la televisión abierta, Canal 5 está disponible en los principales servicios de televisión para abonados del país, permitiendo seguir el partido con una mejor calidad de imagen y sonido según el operador contratado.

¿Cómo ver Canal 5 por internet?

Los aficionados también pueden acceder a la programación de Canal 5 a través de sus plataformas digitales oficiales, donde el canal suele ofrecer contenidos relacionados con el Mundial 2026, incluyendo programas especiales, noticias y cobertura de la Selección Uruguaya.

¿Cómo ver Canal 5 desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone pueden ingresar al sitio web oficial de Canal 5 desde el navegador de su dispositivo para acceder a la programación y a los contenidos especiales del Mundial. Dependiendo de la disponibilidad de la señal digital, también podrán seguir la cobertura del encuentro desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Canal 5 en Smart TV?

Quienes cuenten con un Smart TV pueden acceder al sitio oficial de Canal 5 mediante el navegador del televisor o utilizar aplicaciones compatibles para disfrutar del Uruguay vs. España en pantalla grande.

¿Cómo ver Canal 5 desde una computadora?

La transmisión y toda la cobertura del Mundial 2026 también pueden seguirse desde una laptop o PC ingresando al portal oficial de Canal 5, donde los aficionados encontrarán noticias, videos, entrevistas y contenido exclusivo sobre la participación de Uruguay en la Copa del Mundo.