Desde el Estadio Miami, este lunes 15 de junio desde las 5:00 p.m. (hora en Perú), Uruguay vs. Arabia Saudita se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada del Mundial 2026. Recuerda que el duelo se verá por Canal 5 y Antel TV en todo Uruguay, mientras que en el resto de Sudamérica se disfrutará vía DSports, DIRECTV, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. En Uruguay este duelo comenzará a las 7:00 p.m., lo mismo que en Argentina, Brasil y Paraguay.

Por el Mundial 2026, el encuentro entre Uruguay vs. Arabia Saudita será transmitido por las señales de Canal 5, Antel TV, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus y TV Azteca 7. (Video: AUF)

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO para seguir Uruguay vs. Arabia Saudita?

Uruguay afrontará un partido clave frente a Arabia Saudita en el Mundial 2026 y una de las principales alternativas para los hinchas celestes será Canal 5. La televisión pública uruguaya cuenta con los derechos para emitir los partidos de la selección uruguaya durante la Copa del Mundo, además de otros encuentros destacados del torneo, de forma abierta y gratuita.

¿Cómo ver Uruguay vs. Arabia Saudita por Canal 5 en señal abierta?

La forma más sencilla de seguir el encuentro es a través de la señal abierta de Canal 5, disponible en todo el territorio uruguayo. De esta manera, los aficionados podrán disfrutar del partido sin necesidad de contratar servicios adicionales de televisión paga.

¿Cómo ver Canal 5 por televisión por cable?

Además de la televisión abierta, Canal 5 también está disponible en las principales operadoras de cable del país. Los usuarios podrán acceder a la transmisión del Uruguay vs. Arabia Saudita desde la grilla habitual de su proveedor de televisión.

¿Cómo ver Canal 5 por Antel TV para Uruguay vs. Arabia Saudita?

Los hinchas que prefieran seguir el Mundial desde internet podrán acceder a la transmisión mediante Antel TV. La plataforma emitirá los partidos de Uruguay y otros encuentros seleccionados del Mundial 2026. Además, Antel informó que estas transmisiones no consumirán datos móviles para sus clientes.

¿Cómo ver Canal 5 desde el celular para seguir a la Celeste?

Los usuarios de Android y iPhone podrán ver el partido descargando la aplicación de Antel TV o accediendo a los servicios digitales asociados a Canal 5. Esta opción permite seguir a Uruguay desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Canal 5 en Smart TV para Uruguay vs. Arabia Saudita?

Otra alternativa es utilizar un Smart TV compatible para acceder a la señal de Canal 5 o a la transmisión mediante Antel TV. Así, los aficionados podrán disfrutar del encuentro en pantalla grande y con la comodidad del hogar.

¿Cómo ver Canal 5 desde una computadora o laptop?

Los uruguayos también podrán seguir el encuentro desde una PC o laptop mediante las plataformas digitales habilitadas para la cobertura del Mundial. Esta modalidad resulta ideal para quienes no tienen acceso a un televisor en el momento del partido.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmite Canal 5?

Canal 5 no solo emitirá Uruguay vs. Arabia Saudita. La señal pública cuenta con derechos para transmitir 32 partidos del Mundial 2026, incluyendo todos los encuentros de la selección uruguaya, el partido inaugural, las semifinales y la final.