Por la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, México vs, Corea del Sur miden fuerzas EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS desde el Estadio Guadalajara, pactado para este jueves 18 de junio desde las 7:00 p.m. con horario en México, una hora más en Perú. ¿No sabes cómo ver este partidazo? En México podrás seguirlo a través de TUDN, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7 y ViX Premium, mientras que otros países de Latinoamérica mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Futbol Libre TV, una de las señales más buscadas, es pirata y no la recomendamos. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor.

Con la transmisión de TV Azteca 7, TUDN, ViX, Canal 5 de Televisa, ESPN, Disney Plus, DIRECTV, DSports y DGO, México vs. Corea del Sur se enfrentan en Guadalajara. (Video: Selección Mexicana)

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO para seguir México vs. Corea del Sur?

La selección mexicana afrontará un exigente compromiso frente a Corea del Sur en el Mundial 2026 y millones de aficionados buscarán seguir el encuentro a través de Canal 5 de Televisa. Gracias a sus múltiples plataformas de distribución, los hinchas del Tri podrán acceder a la transmisión desde televisión abierta, cable, internet, celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

¿Cómo ver México vs. Corea del Sur por Canal 5 en señal abierta?

La manera más sencilla de seguir el partido es mediante la señal abierta de Canal 5. Los aficionados podrán sintonizar el canal desde cualquier televisor con acceso a televisión digital terrestre y disfrutar gratuitamente del encuentro en gran parte del territorio mexicano.

¿Cómo ver Canal 5 por televisión de paga para México vs. Corea del Sur?

Además de la señal abierta, Canal 5 forma parte de la programación de diversos operadores de televisión por cable y satélite. Los clientes de Izzi, Sky, Megacable, Totalplay y otros proveedores podrán acceder al canal desde la grilla habitual de su servicio.

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO por internet?

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro online pueden acceder a las plataformas digitales de TelevisaUnivision, donde suele estar disponible la cobertura especial de los partidos de la Selección Mexicana, así como noticias, videos y contenido exclusivo del Mundial 2026.

¿Cómo ver Canal 5 desde ViX para seguir México vs. Corea del Sur?

ViX se ha convertido en una de las principales plataformas digitales de TelevisaUnivision. Dependiendo de los derechos de transmisión y la programación disponible, los usuarios podrán acceder a contenidos relacionados con el partido entre México y Corea del Sur y a la cobertura especial del Mundial.

¿Cómo ver Canal 5 desde el celular para México vs. Corea del Sur?

Los usuarios de Android y iPhone pueden ingresar a las plataformas digitales de Televisa o utilizar aplicaciones compatibles para seguir la cobertura del encuentro desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo ver Canal 5 en una tablet?

Las tablets ofrecen otra alternativa para seguir el partido. Solo es necesario acceder a las plataformas digitales oficiales de TelevisaUnivision para disfrutar de la transmisión y de toda la información relacionada con el Mundial 2026.

¿Cómo ver Canal 5 en Smart TV para seguir a México?

Los usuarios de Smart TV pueden acceder a aplicaciones compatibles con los servicios de TelevisaUnivision o utilizar funciones de transmisión desde celulares y computadoras para disfrutar del partido en pantalla grande.

¿Cómo ver Canal 5 desde una computadora o laptop?

Quienes prefieran seguir el encuentro desde una PC o laptop pueden ingresar a las plataformas digitales oficiales de Televisa. Allí encontrarán cobertura en vivo, noticias, estadísticas, videos y contenido relacionado con la Selección Mexicana.

¿Cómo ver Canal 5 desde cualquier lugar de México?

Gracias a su amplia cobertura nacional, Canal 5 puede verse tanto por señal abierta como por televisión de paga y plataformas digitales. Esto permite que millones de aficionados sigan a la Selección Mexicana desde prácticamente cualquier rincón del país.

¿Por qué ver México vs. Corea del Sur por Canal 5?

Canal 5 es una de las señales más tradicionales para seguir los partidos de la Selección Mexicana. Sus transmisiones suelen incluir relatos, comentarios, análisis, entrevistas y programas especiales antes y después de cada encuentro, ofreciendo una experiencia completa para los aficionados del Tri durante el Mundial 2026.