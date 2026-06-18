Mundial
México vs. Corea del Sur EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía TV Azteca 7, TUDN y DIRECTV
México vs. Corea del Sur juegan EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 18 de junio desde las 8:00 p.m. en el Estadio Guadalajara. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus.
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¿En qué canales ver México vs. Corea del Sur en México?
Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido por Canal 5, Azteca 7, TUDN, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve) y la plataforma de streaming ViX. El encuentro forma parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en territorio mexicano.