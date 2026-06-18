Mundial 

México vs. Corea del Sur EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía TV Azteca 7, TUDN y DIRECTV

México vs. Corea del Sur juegan EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 18 de junio desde las 8:00 p.m. en el Estadio Guadalajara. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus.

México vs. Corea del Sur juegan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
México vs. Corea del Sur juegan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Previa

¿En qué canales ver México vs. Corea del Sur en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido por Canal 5, Azteca 7, TUDN, Las Estrellas, Canal 9 (Nu9ve) y la plataforma de streaming ViX. El encuentro forma parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en territorio mexicano.

Previa

¿A qué hora juegan México vs. Corea del Sur?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 9:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 p.m.
  • México (centro): 7:00 p.m.
  • España: 3:00 a.m. del viernes 19 de junio.
Previa

El Estadio Guadalajara será el escenario principal del partido entre México vs. Corea del Sur.

Previa

El partido entre México vs. Corea del Sur es válido por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! En este minuto a minuto podrán seguir todas las incidencias del partido entre México vs. Corea del Sur.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas