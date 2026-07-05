México vs. Inglaterra se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING este domingo 5 de julio desde las 7:00 p.m. (hora de México), por los octavos de final del Mundial 2026. En Perú, Colombia y Ecuador el encuentro comenzará a las 8:00 p.m., mientras que en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay iniciará a las 10:00 p.m.. ¿Cómo ver la transmisión GRATIS EN DIRECTO en México? El partido será emitido por Canal 5, TV Azteca 7, TUDN y ViX. Además, también podrá verse por DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium) en distintos países. Depor no recomienda buscarlo por Pelota Libre TV. Sigue en nuestra web el minuto a minuto, goles y mejores jugadas del compromiso.

México vs. Inglaterra se enfrentarán por los octavos del Mundial 2026. (Video: Selección de México)

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO para seguir México vs. Inglaterra?

México afrontará un exigente desafío frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro gratuitamente por Canal 5, una de las principales señales con derechos de transmisión en territorio mexicano.

¿Cómo ver México vs. Inglaterra por Canal 5 en señal abierta?

La forma más sencilla de seguir el partido es mediante Canal 5 en señal abierta. Los aficionados solo deberán sintonizar el canal desde cualquier televisor con acceso a la televisión abierta para disfrutar del encuentro sin costo adicional.

¿Cómo ver Canal 5 por cable para seguir México vs. Inglaterra?

Canal 5 también forma parte de la programación de la mayoría de los operadores de televisión por cable y satélite en México, permitiendo seguir el partido con una excelente calidad de imagen.

¿Cómo ver Canal 5 en vivo por internet?

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro online podrán acceder a la transmisión mediante las plataformas digitales oficiales de Televisa o a través de ViX, donde esté habilitada la señal en vivo.

¿Cómo ver Canal 5 desde el celular para seguir a México?

Los usuarios de Android y iPhone podrán acceder a la transmisión mediante ViX o las plataformas oficiales compatibles, permitiendo seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Canal 5 en Smart TV para México vs. Inglaterra?

Los Smart TV compatibles permiten acceder a ViX o utilizar el navegador web para ingresar a la transmisión oficial, ofreciendo una experiencia similar a la televisión tradicional.

¿Cómo ver Canal 5 desde una tablet para el Mundial 2026?

Las tablets también son una excelente alternativa para seguir el compromiso. Solo será necesario contar con acceso a internet e ingresar a las plataformas oficiales que retransmiten la señal.

¿Cómo ver Canal 5 desde una PC o laptop?

Los aficionados podrán ingresar desde una computadora a las plataformas oficiales de Televisa o ViX para seguir la transmisión en vivo y la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver Canal 5 con Izzi o Sky para seguir México vs. Inglaterra?

Los clientes de servicios como Izzi o Sky podrán acceder a Canal 5 desde sus decodificadores y, según su plan contratado, también desde las aplicaciones oficiales disponibles para dispositivos móviles y computadoras.

¿Por qué ver México vs. Inglaterra por Canal 5?

Canal 5 ofrecerá una cobertura especial del encuentro entre México e Inglaterra, con relatos, comentarios, análisis y toda la previa y el postpartido, convirtiéndose en una de las principales opciones para acompañar al ‘Tri’ en los octavos de final del Mundial 2026.