La Selección de México e Inglaterra se enfrentarán este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México y definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del torneo. En esta nota conoce todos los detalles del compromiso, los horarios y los canales de transmisión para seguir el duelo EN VIVO desde distintos países.

México llega a esta instancia luego de superar 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final, resultado que le permitió instalarse entre los 16 mejores equipos del certamen. El conjunto dirigido por Javier Aguirre intentará aprovechar la localía y romper la histórica barrera de los cuartos de final en una Copa del Mundo.

Enfrente estará una de las selecciones favoritas al título. Inglaterra avanzó a los octavos tras vencer 2-1 a República Democrática del Congo, en un encuentro en el que Harry Kane volvió a ser determinante para los dirigidos por Thomas Tuchel. Los europeos buscarán imponer su jerarquía para seguir en carrera por el campeonato.

El historial favorece ampliamente a Inglaterra, que suma seis victorias, dos derrotas y un empate frente al combinado mexicano. Además, el único antecedente entre ambas selecciones en una Copa del Mundo terminó con triunfo inglés por 2-0 en la edición de 1966.

Aunque Inglaterra parte como favorita, México confía en el respaldo de su afición en el Estadio Azteca para dar la sorpresa y meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026, en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.

¿A qué hora juegan México vs. Inglaterra?

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 p.m.

México (Ciudad de México): 6:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (lunes 6 de julio)

Inglaterra: 1:00 a.m. (lunes 6 de julio).

¿En qué canales ver México vs. Inglaterra en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por Canal 5, TUDN, Azteca 7 y la plataforma de streaming ViX.

¿En qué canales ver México vs. Inglaterra en Perú?

En Perú, el partido será transmitido por DSports y también podrá verse mediante la plataforma DGO.

¿En qué canales ver México vs. Inglaterra en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el compromiso por DSports y DGO.

¿En qué canales ver México vs. Inglaterra en Colombia?

En Colombia, la transmisión estará a cargo de DSports y DGO.

¿En qué canales ver México vs. Inglaterra en Chile?

En Chile, el encuentro podrá verse por DSports y DGO.

¿En qué canales ver México vs. Inglaterra en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el partido por DSports y DGO.

¿En qué canales ver México vs. Inglaterra en España?

En España, el encuentro será transmitido por DAZN.

¿En qué canales ver México vs. Inglaterra en Inglaterra?

Los aficionados ingleses podrán seguir el partido a través de BBC, ITV y Sky Sports.

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