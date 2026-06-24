México vs. República Checa EN VIVO y EN DIRECTO podrá seguirse a través de Canal 5 de Televisa, una de las señales que llevará todas las emociones de este encuentro por la tercera fecha del Mundial 2026. Además de Canal 5 de Televisa, los hinchas también tendrán la posibilidad de seguir el partido mediante TV Azteca 7, TUDN y ViX Premium, mientras que para el resto de Latinoamérica estarán disponibles las transmisiones de ESPN, a través de Disney+ Premium, y DSports, mediante DIRECTV y la plataforma DGO. Se recomienda utilizar únicamente señales oficiales y evitar sitios no autorizados como Fútbol Libre TV. El duelo entre mexicanos y checos se disputará en el Estadio Ciudad de México y comenzará a las 8:00 p.m. (hora en Perú, con una hora menos en México).

Por la Copa del Mundo 2026, el partido entre México vs. República Checa será televisado por TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa, ViX Premium, DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: FMF)

¿Cómo ver México vs. República Checa por Canal 5 de Televisa?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido entre México y República Checa a través de Canal 5 de Televisa, una de las señales oficiales del Mundial 2026 en México. Además de la transmisión en vivo, el canal ofrecerá una amplia cobertura con la previa, análisis, entrevistas y las reacciones posteriores al encuentro.

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en señal abierta?

La forma más sencilla de seguir el encuentro es sintonizando Canal 5 de Televisa en televisión abierta. Al tratarse de una señal gratuita, millones de hogares en México podrán ver el partido sin necesidad de contratar un servicio de televisión de paga.

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa por cable?

Si cuentas con televisión por suscripción, también podrás acceder a Canal 5 mediante operadores como Izzi, SKY, Totalplay, Megacable y Dish, donde el canal forma parte de la programación habitual. Solo deberás buscar la numeración correspondiente de tu proveedor.

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa por internet?

Otra alternativa es ingresar al portal oficial de Canal 5, donde se publica la cobertura del Mundial 2026, con enlaces a las transmisiones disponibles, videos, noticias y contenido especial sobre la Selección Mexicana.

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone pueden seguir el partido mediante la aplicación de ViX, plataforma oficial de TelevisaUnivision, o desde las plataformas digitales de Canal 5 cuando la transmisión esté habilitada para dispositivos móviles.

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en Smart TV?

Quienes dispongan de un Smart TV compatible pueden instalar la aplicación de ViX para disfrutar del encuentro en pantalla grande. También es posible acceder mediante el navegador del televisor a los contenidos oficiales de Canal 5.

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa desde una computadora?

El partido también podrá seguirse desde una laptop o PC ingresando al sitio oficial de Canal 5 o a ViX, donde los usuarios encontrarán la transmisión, estadísticas, resúmenes y toda la cobertura del Mundial 2026.

¿Qué cobertura ofrece Canal 5 de Televisa durante el Mundial 2026?

Además de los encuentros de la Selección Mexicana, Canal 5 presenta una programación especial con partidos en vivo, análisis, reportajes, entrevistas y contenidos exclusivos del Mundial, acompañados por el equipo de comentaristas de TelevisaUnivision.

¿Por qué ver México vs. República Checa por Canal 5 de Televisa?

Canal 5 de Televisa es una de las principales opciones para seguir al Tri en el Mundial 2026 gracias a su transmisión gratuita en señal abierta y a sus alternativas digitales mediante ViX, permitiendo ver el México vs. República Checa desde televisión, celular, tablet, computadora o Smart TV.